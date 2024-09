Festa de Flores e Morangos fortalece o agricultor rural

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia é reconhecida nacionalmente pela sua produção de flores e morangos, dois pilares econômicos que movimentam a cidade e a região. De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, a cidade é responsável por 25% da produção nacional de flores do país e uma das principais do estado de São Paulo.

Além de gerar emprego e renda, a produção local também posiciona Atibaia como um dos maiores polos agrícolas do estado de São Paulo. Neste cenário, a festa, que segue até o dia 29 de setembro, conecta o agricultor rural diretamente ao consumidor final, destacando a importância do trabalho no campo. A produção local é diversificada em flores de corte, como rosas e crisântemos; flores de vaso, como orquídeas e crisântemos de vaso, flores de forração; como petúnias e begônias; que são plantas verdes, como samambaias e suculentas.

Grande parte dessa produção é comercializada em importantes centros de distribuição, como a CEAGESP em São Paulo e o CEASA em Campinas, mas também abastece eventos e feiras nacionais.

Além das flores, a produção de morangos também é um destaque da economia agrícola de Atibaia e região. Com milhões de pés de morangos espalhados por aproximadamente 150 produtores, a cidade gera uma grande produção anual da fruta. Variedades como Camino Real, Camarosa, Oso Grande e San Andreas, além dos morangos com selo PIMO (Produção Integrada de Morangos), garantem uma oferta variada.

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia, realizada anualmente em setembro, é um dos principais eventos para o setor agrícola local. Ela atrai milhares de turistas de todo o Brasil e serve como uma vitrine para os produtores rurais. Em sua 42ª edição, a expectativa é de que cerca de 100 mil visitantes passem pelo Parque Ecológico de Atibaia, movimentando a economia regional e promovendo o trabalho no campo.

Para o agricultor rural, a festa é uma oportunidade de vender diretamente ao consumidor, sem intermediários, o que resulta em maior rentabilidade. Produtos frescos e selecionados, como os morangos e as flores, são comercializados em estandes organizados pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia e Região e por cooperativas de floricultores locais. Ao todo, são mais de 40 expositores de flores e vários estandes dedicados ao morango, permitindo ao público não só adquirir produtos de qualidade, mas também conhecer mais sobre o trabalho e dedicação envolvidos na produção rural.

A festa também tem um impacto cultural e social, ao valorizar o trabalho dos agricultores e fortalecer a conexão entre a cidade e o campo. Para os produtores, a Festa de Flores e Morangos é uma plataforma para ampliar suas redes de contato, fechar novos negócios e garantir a sustentabilidade de suas atividades ao longo do ano, "Atibaia é um dos maiores polos agrícolas do estado de SP e a festa é uma vitrine", afirma Nelson Yoshida, presidente da Associação Hortolândia

A 42ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia é realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Pró-Flor e Sindicato Rural de Atibaia. O evento conta ainda com o patrocínio da Sakata, Ball, Convém Supermercados, Amstel, Lago Azul, Sicredi e Graal.

Website: https://www.instagram.com/floresemorangos