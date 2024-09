A IQM Quantum Computers (IQM), líder global em concepção, construção e venda de computadores quânticos supercondutores, anunciou hoje que a empresa ganhou um contrato para fornecer o primeiro computador quântico da República Tcheca a ser instalado no Centro Nacional de Supercomputação IT4Innovations em Ostrava.

O contrato faz parte do programa Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho (EuroHPC JU). Esse será o primeiro computador quântico em um centro HPC que será executado na exclusiva arquitetura em estrela da IQM, na qual 24 qubits são conectados a um ressonador central. O exclusivo QPU com topologia em estrela foi criado para funcionar de forma mais eficiente com a mais recente correção de erros quânticos e outros algoritmos complexos.

Em comentário sobre esse anúncio, o Co-CEO da IQM, Mikko Välimäki, afirmou: "Fazer a entrega do primeiro computador quântico na República Tcheca é um marco significante para a IQM e toda a comunidade quântica da Europa Central. Estamos extremamente entusiasmados por este ser o primeiro sistema ao cliente baseado no nosso QPU com topologia em estrela de próxima geração, definida para acelerar o caminho para a correção de erros quânticos. Estamos na expectativa de trabalhar com o Centro Nacional de Supercomputação IT4Innovations para ultrapassar ainda mais os limites dos computadores quânticos".

"Estamos entusiasmados por ter um computador quântico com a nova e exclusiva topologia do QPU. Esta arquitetura melhorará significantemente a eficiência da computação e da escalabilidade do nosso sistema. A topologia em estrela oferece conexões ideais entre qubits, minimizando taxas de erro e aumentando a confiabilidade das operações quânticas. Graçasàessa topologia, podemos melhor utilizar o emaranhamento quântico e obter resultados mais rápidos e mais precisos em uma ampla variedade de aplicações, de inteligência artificial a simulações de sistemas complexos", afirmou Branislav Jansík, diretor de serviços de supercomputação da IT4Innovations.

O computador quântico está sendo construído como parte do consórcio LUMI-Q, que envolve nove nações. Estará disponível para uma ampla variedade de usuários finais, da comunidade científicaàindústria e ao setor público, a fim de explorar ativamente aplicações e algoritmos.

A Empresa Comum EuroHPC tem um orçamento de cerca de €7 bilhões para o período de 2021-2027 e está financiando a aquisição de computadores quânticos para os centros HPC europeus. Isso atenderá a crescente demanda por recursos de computação quântica da indústria e instituições de pesquisa europeias, junto com o desenvolvimento de uma ampla variedade de aplicações industriais e científicas.

"Na IQM, estamos orgulhosos por sermos um provedor de tecnologia estratégica na Europa. Nossa equipe trabalha duro para ter a certeza de que possamos fornecer computadores quânticos no local e de próxima geração para centros de computação de alto desempenho. Esse projeto ambicioso garantirá a soberania da Europa nessa tecnologia crítica e abrirá caminho para a correção eficiente de erros", afirmou Dr. Jan Goetz, Co-CEO da IQM Quantum Computers.

