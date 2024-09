IA na TI impulsiona avanços tecnológicos

Ao longo dos últimos anos, o setor de Tecnologia da Informação (TI) tem passado por mudanças significativas. Entre todas essas transformações, uma de grande impacto é a revolução trazida pela inteligência artificial (IA). A IA, antes vista como uma promessa distante, agora é uma realidade que está impactando profundamente as operações diárias no setor, apresentando tanto oportunidades quanto desafios significativos.

Quanto aos desafios, Aline Borges, especialista em processamento de dados, explica: “Quando falamos em TI e IA no mundo em que estamos inseridos, as principais questões se relacionam com cibersegurança, privacidade de dados, transformação digital, sustentabilidade e conformidade com regulamentações”.

A análise avançada de IA ajuda gestores de TI a tomar decisões informadas, identificando tendências, oportunidades de mercado e áreas de melhoria, possibilitando uma gestão mais estratégica e alinhada com os objetivos de negócios. No entanto, a implementação da IA também traz preocupações com a segurança e a privacidade dos dados, já que sistemas de IA podem ser vulneráveis a ataques cibernéticos, e a coleta massiva de dados levanta questões éticas sobre a privacidade dos usuários.

Contudo, numa pesquisa recente feita com mais de 100 líderes de tecnologia pelo mundo, a Egon Zehnder, em parceria com a Kearney, ouviu que eles veem a IA mais como oportunidade que um risco, mas sentem que o caminho para o sucesso ainda não está claro. Usada para o bem, ela oferece infinitas soluções possíveis para muitos problemas que enfrentamos hoje. O aumento da eficiência é uma das principais oportunidades identificadas por 75% deles, o que pode levar a uma redução de custos e a uma melhoria na qualidade dos produtos e serviços oferecidos.

“Acredito em fortes impactos na detecção de fraudes, experiência do usuário, análise de dados, desenvolvimento de software, garantia de um excelente quality assurance, bem como no suporte a tomadas de decisão. Esses pontos com certeza fortalecerão o aumento da produtividade nas empresas e, consequentemente, o aumento dos resultados em novos projetos e produtos”, pontua Aline.

Além disso, a IA pode ajudar na tomada de decisões mais eficazes e na gestão de riscos, o que pode ser especialmente útil em setores como finanças e saúde.

Outro ponto de destaque é a melhora na experiência do usuário por meio de chatbots e assistentes virtuais que fornecem suporte técnico 24/7, personalizando interfaces e recomendações de acordo com as preferências e comportamentos dos usuários.

