A empresa esportiva PUMA designou Markus Neubrand (48) como seu Diretor Financeiro (CFO) e membro do Conselho Administrativo, a partir de 1º de outubro de 2024. O término do contrato do atual Diretor Financeiro, Hubert Hinterseher, irá ocorrer conforme acordo mútuo em 31 de dezembro de 2024.

Sports company PUMA has appointed Markus Neubrand (48) as its Chief Financial Officer (CFO) and a member of the Management Board, effective October 1, 2024. (Photo: Business Wire)

Markus Neubrand ocupou mais recentemente o cargo de Diretor Financeiro na GUESS? Inc. Anteriormente, atuou como Diretor Financeiro do Grupo para a marca de moda de luxo, MCM Worldwide. E antes disto, foi Diretor de Operações e Diretor Financeiro na empresa de moda de alto nível, HUGO BOSS, para sua principal região, América.

Na PUMA, Markus irá supervisionar os setores de finanças, relações com investidores, jurídico, TI e soluções comerciais.

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Markus na PUMA. Ele é um experiente executivo financeiro com significativa experiência operacional, de planejamento financeiro e mercados de capital. Com seu grande conhecimento do setor e enfoque que coloca as pessoas em primeiro lugar, Markus é uma ótima opção para a Família PUMA, sendo que estou empolgado por começar a trabalhar com ele para escrever nosso próximo capítulo de crescimento sustentável com base na elevação da marca", disse Arne Freundt, Diretor Executivo da PUMA. "Gostaria de agradecer a Hubert por todas as suas conquistas na PUMA. Com seu grande comprometimento e dedicaçãoàmarca eàfamília PUMA, ele contribuiu para nosso sucesso nos últimos 20 anos. Desejo a ele tudo de melhor para seu futuro profissional e pessoal."

A PUMA e Hubert Hinterseher concordaram em comum acordo que ele deixará a posição de Diretor Financeiro em 30 de setembro de 2024 e a empresa em 31 de dezembro de 2024, após uma transição bem-sucedida e tranquila de suas funções para seu sucessor.

"Gostaria de agradecer a Hubert por seus esforços e contribuição para o sucesso da empresa", disse Héloïse Temple-Boyer, Presidente do Conselho de Supervisão.

A partir de 1º de outubro de 2024, o Conselho Administrativo da PUMA será composto por Arne Freundt (Diretor Executivo), Markus Neubrand (Diretor Financeiro), Maria Valdes (Diretora de Produto) e Anne-Laure Descours (Diretora de Segurança).

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos leves para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivasàcultura de rua eàmoda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas a nível mundial e tem sede em Herzogenaurach, Alemanha.

