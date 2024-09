world autism day with heart of puzzle pieces vector illustration design

A cidade de Mineiros, Goiás, será palco do 3º Simpósio Inclusivo Multiprofissional sobre Autismo, que ocorrerá entre os dias 27 e 28 de setembro, reunindo especialistas, educadores e famílias para discutir as melhores práticas de inclusão em diversos contextos sociais e educacionais.

O evento tem como objetivo capacitar profissionais e conscientizar a sociedade sobre os desafios e avanços no atendimento multiprofissional às pessoas com autismo.

Estima-se que haja 4 milhões de pessoas com TEA no Brasil - estimativa feita com base em dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) que dizem que uma em cada 36 pessoas está no espectro do autismo nos Estados Unidos (2023).

No mundo, segundo a ONU, acredita-se haver mais de 70 milhões de pessoas com autismo, afetando a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem. A incidência em meninos é maior, tendo uma relação de quatro meninos para uma menina com autismo.

Importância do simpósio

O simpósio abordará temas como inclusão escolar, que é crucial para promover a equidade e garantir uma educação significativa para crianças autistas e também tratamentos nutrição podem ser utilizados como parte do tratamento integrativo para indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com Valquíria Ramos de Jesus, psicopedagoga e neuropiscopedagoga, uma das organizadoras do evento, ressalta que a aprendizagem se torna realmente significativa quando há inclusão no ambiente escolar e na sociedade como um todo. “É necessário adaptar o ensino e proporcionar apoio pedagógico adequado para que todos possam se desenvolver de maneira plena. O 3º Simpósio Inclusivo Multiprofissional visa promover um espaço de troca de conhecimentos e experiências entre profissionais e familiares, com foco na inclusão social e no fortalecimento de práticas educacionais e terapêuticas para pessoas com TEA”, diz.

Segundo Valquíria, ao longo do simpósio, serão abordados diversos temas relacionados à neurodiversidade, sempre com ênfase em soluções práticas e eficazes para os desafios enfrentados por indivíduos autistas e suas famílias.

“Vamos trazer a abordagem da equoterapia, que é uma prática terapêutica assistida com cavalos, visando promover aprendizado emocional, criação de vínculos e auxiliar na socialização e interação da criança. Também traremos para as mesas de debate a questão da nutrição, seletividade alimentar, para auxiliar famílias e escolas na identificação e gerenciamento dessas demandas específicas, promovendo hábitos alimentares saudáveis e melhorando a qualidade de vida dos autistas”, pontua.

Valquíria finaliza dizendo que a troca de informações vai ser muito importante para o cotidiano da sociedade como um todo. "O Simpósio Inclusivo Multiprofissional destaca-se pela abordagem multidisciplinar e pela imersão em práticas inclusivas, promovendo conhecimento, acolhimento e a troca de experiências para transformar o futuro de pessoas com TEA e suas famílias".

Website: https://www.instagram.com/autismomineirosgo4/