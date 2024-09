Mundo Corporativo

Catálogo de Produtos e DUIMP devem acelerar processos aduaneiros

A Declaração Única de Importação (DUIMP) está em processo de implementação e, aos poucos, substituirá as declarações de importação tradicionais no Brasil. Esse novo formato foi desenvolvido com o objetivo de modernizar e simplificar os procedimentos aduaneiros, trazendo maior visibilidade e controle sobre as operações de comércio exterior.