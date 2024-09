Fred Kyrillos vence em Botucatu e é campeão no freestyle

A final do Arena Cross Freestyle teve casa cheia em Botucatu, interior de São Paulo, em uma noite que confirmou Fred Kyrillos como vencedor da etapa e campeão da temporada 2024 da competição de manobras em motos. Para conquistar o título ele superou outros sete competidores levando a melhor nas fases classificatória e eliminatória.

No total, oito pilotos participaram da disputa realizada em rodadas eliminatórias com seis saltos para cada competidor. Neste cenário, Fred Kyrillos, Jeff Campacci, Marcelo Simões e Tatá Mello se classificaram para a segunda rodada, desta vez eliminatória. Na final, depois de uma disputa equilibrada, o resultado apontou para Kyrillos como o vencedor da noite, superando Jeff Campacci e garantindo o seu segundo troféu seguido no Arena Cross Freestyle.

Uma disputa que esteve empatada por um bom tempo e que foi decidida por detalhes. “Dá para contar nos dedos os momentos como esse, de muita alegria e muita emoção. Tem muito trabalho em equipe em um evento assim. De todos os pilotos. Muita gente treinando muito forte e isso mostra que estamos no caminho certo de fomentar o esporte no Brasil. Estar entre amigos levando a bandeira do freestyle cada vez mais longe é o que faz tudo valer a pena”, comentou o campeão.

Com a vitória deste domingo, Fred chegou aos 60 pontos e encerrou a temporada vencendo as três etapas que contaram ponto para a competição. Na primeira disputa do ano, em Ilhabela, devido às fortes chuvas, os pilotos fizeram apenas demonstrações dos saltos, sem pontuação para a competição.

Como sempre acontece, os ingressos do Arena Cross Freestyle foram parte de uma ação social que arrecadou mais de três toneladas de arroz e feijão que foram encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade de Botucatu e serão repassados para as entidades conveniadas.

