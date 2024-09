Com experiência em coloração e tratamento capilar, a indústria de cosméticos BeautyColor Company quer alcançar novas consumidoras e lança a Headline: uma nova marca focada em oferecer produtos de alta performance para tratamento dos cabelos.

Com um portfólio inicial de 56 produtos 100% veganos, a Headline chega ao mercado com o desafio de atender às demandas de um público exigente e de fortalecer a posição da BeautyColor Company no segmento de cuidados capilares (Hair Care).

A Headline foi desenvolvida para atender mulheres que buscam por praticidade e performance profissional sem sair de casa. Essas consumidoras, descritas pela empresa como "inquietas", são caracterizadas por estarem sempre em busca de inovação, rapidez e eficácia. "Queremos que a Headline seja a escolha natural para essas mulheres, oferecendo produtos que entreguem resultados visíveis desde a primeira aplicação, sem que elas precisem abrir mão do seu tempo ou fazer grandes investimentos financeiros", afirma Fabricio Bonin, CEO da BeautyColor Company.

O nome "Headline", inclusive, reflete a essência da marca, que é destacar o visual da mulher, fazendo com que seus cabelos chamem a atenção todos os dias. A proposta da linha de tratamentos é trazer para o uso doméstico a qualidade e os resultados encontrados nos salões de beleza, algo que Fabricio Bonin acredita ser essencial para o sucesso da marca. "A Headline foi criada para preencher uma lacuna no mercado, em que as mulheres desejam resultados de salão, mas muitas vezes não têm tempo ou recursos para frequentá-los regularmente", explica o CEO.

A expectativa a respeito deste lançamento é alta, pois vem para contribuir significativamente com as ousadas metas da companhia, que projeta 20% de crescimento anual até 2030, o que pode triplicar seu tamanho atual. Para tanto, a nova marca já recebeu um investimento inicial de R$5 milhões, e a previsão é de que mais R$50 milhões sejam aportados nos próximos cinco anos. O potencial de crescimento leva em conta que a Headline aproveita a rede de distribuição construída pela BeautyColor Company durante seus 35 anos de atuação no mercado nacional, que incluiu perfumarias, farmácias e supermercados. "Conseguimos alcançar consumidores em todo o Brasil. Isso, aliado à diversidade e qualidade dos nossos produtos, nos dá uma vantagem competitiva significativa", afirma Fabricio Bonin.

Portfólio e diferenciais da marca

A Headline estreia com um portfólio de 56 produtos, divididos em oito linhas que abrangem os tratamentos oferecidos nos salões de beleza como reconstrução (Botox Vegano), hidratação profunda (Desmaia Fios), nutrição intensa (Brilho Espelhado), e manutenção dos lisos (Lisos Incríveis). Além disso, possui uma categoria com ingredientes-chave que são amplamente valorizados no mercado brasileiro. Entre eles, destacam-se o óleo de argan, que contém propriedades nutritivas e restauradoras; a babosa, reconhecida pelo seu alto poder de hidratação e fortalecimento dos fios; e o óleo de coco, que tem propriedades nutritivas. Essas são algumas das apostas da marca para conquistar as consumidoras brasileiras.

Para Dannyellee Zowtyi, gerente de desenvolvimento e estratégia de produto, a Headline se diferencia pela combinação de expertise profissional e pela diversidade de opções que atendem a vários tipos de cabelos.

Ainda segundo ela, o processo de desenvolvimento dos produtos da Headline seguiu um rigoroso protocolo de testes, que incluiu avaliações de eficácia, segurança e estabilidade. "Nosso compromisso é entregar resultados profissionais, e para isso, realizamos uma série de testes, incluindo avaliação subjetiva com consumidores, testes de segurança de irritabilidade dérmica e ocular, challenge test para avaliar proteção contra contaminação microbiológica, entre outros. Acreditamos que todo esse rigor nos permite oferecer produtos que realmente fazem a diferença na vida das consumidoras", afirma Dannyellee Zowtyi.

O respeito ao meio ambiente e à saúde dos consumidores é outro compromisso já existente na BeautyColor Company e fortalecido na Headline. A marca é 100% vegana, ou seja, não utiliza ingredientes de origem animal em suas fórmulas. Além disso, os produtos não contêm ingredientes como sal, vaselina, parafina e parabenos, sendo livres de substâncias nocivas como lilial e ftalatos. "Também implementamos práticas sustentáveis em toda a cadeia de produção, desde a coleta seletiva e o gerenciamento de resíduos até a neutralização de gases e a captação de água da chuva", reforça Dannyellee Zowtyi.

Com uma proposta que une inovação, sustentabilidade e resultados profissionais, a Headline marca o início de uma nova fase para a BeautyColor Company. "Acreditamos que, ao fortalecer a Headline, estamos não só expandindo nosso portfólio, mas também redefinindo a experiência de cuidado capilar no Brasil", conclui o CEO da BeautyColor Company.