A PCI Pharma Services (“PCI”), uma das principais organizações globais de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), dedicada a terapias mais complexas da biofarmacêutica, está investindo mais de US$ 365 milhões em infraestrutura de apoioàmontagem final em escala clínica e comercial eàembalagem de produtos combinados de medicamentos e dispositivos que utilizam sistemas avançados de administração de medicamentos, com ênfase em formatos injetáveis. Compreendendo instalações novas e ampliadas na Europa e na América do Norte, o esforço faz parte do plano de investimento global da PCI, é ancorado e financiado por novos negócios recentes e foi projetado para aumentar e acomodar o crescimento futuro.

PCI Pharma Services is investing more than $365 million in infrastructure supporting the clinical and commercial-scale final assembly and packaging of drug-device combination products utilizing advanced drug delivery systems, with an emphasis on injectable formats. (Photo: Business Wire)

Para a PCI, os investimentos se baseiam em mais de 20 anos de experiência em produtos biológicos, uma posição de liderança destacada pelo Centro de Excelência em Biotecnologia de classe mundial da empresa na Filadélfia. Esse local emprega equipamentos de manuseio de precisão para seringas pré-preenchidas, montagem e rotulagem de seringas, rotulagem e cartonagem de frascos e montagem de autoinjetores. Recentemente, a PCI investiu pesadamente em tecnologias complexas e automatizadas de fornecimento avançado de medicamentos para aprimorar os recursos e as capacidades dessa instalação, garantindo que ela permaneça na vanguarda da inovação.

Combinados, os novos projetos reforçam ainda mais a capacidade da PCI de gerenciar toda a vida útil desses produtos, desde o desenvolvimento e a fabricação de medicamentos estéreis até o fornecimento para testes clínicos, o lançamento e a comercialização do produto.

Novo Centro de Excelência nos EUA

Nos Estados Unidos, a PCI tem planos para uma ambiciosa expansão de 545.000 pés quadrados em seu campus em Rockford, Illinois, dedicadaàentrega avançada de medicamentos eàmontagem e embalagem de combinações de dispositivos e medicamentos.

Destacando o plano em fases, está um projeto abrangente de 475.000 pés quadrados, compreendendo 345.000 pés quadrados para embalagem avançada de injetáveis e 130.000 pés quadrados de armazenamento adicional para produtos em todas as fases de desenvolvimento. O espaço abriga mais de 20 suítes para clientes, com tecnologia escalável para a montagem final e embalagem em escala clínica e comercial de frascos, seringas pré-preenchidas, autoinjetores e combinações de caneta-cartucho, completo com tecnologia sofisticada de cartonagem de abertura superior e extensos testes funcionais e de montagem final de produtos conforme as normas ISO.

A PCI também está anunciando planos para uma expansão adicional de 70.000 pés quadrados dedicadaàentrega avançada de medicamentos eàmontagem e embalagem de combinações de dispositivos e medicamentos centrados no paciente. Em resposta às necessidades dos clientes, a instalação suportará um variedade de tecnologias de embalagem de baixa a alta velocidade para várias categorias de entrega avançada de medicamentos, incluindo, mas não se limitando a frascos, seringas pré-preenchidas, autoinjetores e injetores corporais. A planta está prevista para ser ativada em duas fases, com operações esperadas para começar no terceiro trimestre de 2025.

No total, o objetivo da PCI é estar entre as primeiras CDMOs a trazer o desenvolvimento de ciclo de vida completo desses produtos avançados de entrega de medicamentos e combinações de dispositivos e medicamentos sob um único teto. A empresa visa unir eficiências e simplificar a jornada desde os estágios clínicos até o lançamento e comercialização, apoiada por soluções de armazenamento em cadeia fria que fornecem serviço de ponta a ponta.

Operações Ampliadas na UE

Além disso, a PCI está ampliando sua presença e impacto ao redor do mundo com uma instalação adquirida recentemente, construída para propósito específico de embalagem farmacêutica e montagem de dispositivos perto de Dublin, Irlanda, fornecendo capacidades de armazenamento em grande escala e controladas por temperatura. As operações estão programadas para começar no quarto trimestre de 2024, com a instalação fornecendo operações de embalagem e montagem em escala comercial para injetáveis, como também produtos farmacêuticos sólidos orais (OSD).

Em outro local na Irlanda, a PCI iniciou a construção de uma nova instalação de serviços de embalagem e montagem de dispositivos em seu campus CityNorth Dublin. Prevista para começar as operações no terceiro trimestre de 2025, a planta fornecerá maior capacidade para a montagem final, rotulagem e embalagem de produtos farmacêuticos injetáveis, incluindo frascos, seringas pré-preenchidas e produtos de combinação de dispositivos e medicamentos, como autoinjetores. A instalação também incluirá embalagem em cadeia fria para produtos injetáveis e biológicos, como também armazenamento controlado por temperatura associado.

As duas novas instalações da UE aproveitarão a experiência multidisciplinar estabelecida pela PCI em operações, qualidade, engenharia e gerenciamento de projetos. Equipamentos escalonáveis de última geração, como também serviços adjacentesàprodução, como design de embalagem interno dedicado e laboratórios analíticos para apoiar a capacidade de fabricação, fornecerão soluções de embalagem centradas no paciente e um processo de lançamento comercial simplificado.

Em apoio a essas operações em crescimento, com a recente aprovação da HPRA, a PCI abriu mais um armazém de grande escala em Dublin, incorporando recursos de armazenamento em cadeia fria para atenderàdemanda dos clientes. De modo geral, a crescente presença da PCI na Irlanda oferece recursos e capacidade aprimorados de embalagem comercial para clientes farmacêuticos e biofarmacêuticos em todas as partes do mundo, com foco nos mercados da UE.

“Esse investimento substancial e multicontinental coloca a PCI Pharma Services na vanguarda do cenário global de soluções avançadas de entrega de medicamentos e montagem de produtos combinados de medicamentos e dispositivos”, disse Salim Haffar, CEO da PCI Pharma Services. “As instalações e a infraestrutura novas e ampliadas demonstram nosso compromisso em atender às crescentes necessidades do mercado e dos clientes em relaçãoàmontagem e embalagem final de medicamentos e dispositivos clínicos para comercialização, além de promover o objetivo geral da PCI de possibilitar terapias que mudam a vida e a conveniência do paciente”.

