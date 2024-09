A PPG (NYSE:PPG) anunciou hoje sua Cor do Ano de 2025, Purple Basil (PPG1046-7), um tom violeta pálido refrescantemente ousado, mas suave, que representa adaptabilidade em tempos de mudança. Também conhecido como Amethyst Shadow e Acai Berry em certos mercados europeus, o tom faz parte do tema de cores global "Kinetic" de 2025 da PPG, que inclui quatro paletas de cores distintas.

Architects will be drawn to Purple Basil because it's warm enough to be inviting but cool enough to create an air of mystery. (Photo: Business Wire)

“À medida que os consumidores abraçam um período de novidades sem precedentes, o movimento é um tema global distinto que molda as tendências de design em vários setores”, declarou Vanessa Peterson, líder global de estilo de cores, produtos de consumo, revestimentos industriais da PPG. “O tema de cores Kinetic reflete a necessidade de autossuficiência em um mundo acelerado. Ele também destaca a interação entre a natureza e a ciência que está impulsionando a inovação e a influência de novas ferramentas como a inteligência artificial que estão promovendo a criatividade sem limites.”

A Purple Basil é uma cor sofisticada e elegante que funciona bem tanto em designs tradicionais quanto em aplicações mais ousadas. Como um roxo, é quente o suficiente para ser convidativo, mas frio o suficiente para criar um ar de mistério. A tensão entre as qualidades azul e vermelho dentro da cor transmite uma energia cinética, complementando perfeitamente os 40 tons pareados nas quatro paletas de cores de 2025 da PPG: Extra Celestial, Bio-Fuse, Artificial e Earth and Archive.

“É um momento transformador com infinitas novas possibilidades que nem imaginamos, impulsionadas por novas ferramentas que estão reforçando a criatividade humana”, disse Peterson. “Os consumidores estão abraçando esse momento de mudança e movimento, e estamos vendo as tendências de cores refletirem a necessidade de cores dinâmicas, superando as escolhas de cores suaves, mais banais e seguras em favor de tons de joias agora ricos, pastéis terrosos mais profundos e tons médios inspirados em ancestrais.”

Em aplicações de design industrial, a Purple Basil e as cores das paletas de temas de cores globais Kinetic falam das necessidades do consumidor por inovação, adaptabilidade e uma sensação de movimento. Seja em produtos de consumo, aplicações arquitetônicas como janelas e portas, móveis de escritório ou aplicações automotivas, essas cores ofercem uma estética nova e dinâmica.

“A Purple Basil é uma cor de tom médio com um subtom neutro que a torna rica, multidimensional e reconfortante. É uma cor de declaração mais quente que ainda é ligeiramente dessaturada, tornando-a um neutro matizado”, declarou Peterson.

A Purple Basil foi selecionada por meio da colaboração de dezenas de estilistas de cores da PPG. A previsão de cores da PPG é um processo abrangente, levando em consideração as dinâmicas sociais, culturais e políticas que estão influenciando as tendências em todo o mundo. A equipe de estilo de cores avalia essas dinâmicas em todas as regiões do mundo para criar uma coleção que repercute em públicos diversos.

Para saber mais sobre a Cor do Ano da PPG e o tema de cores global Kinetic, acesse nosso site em www.ppg.com/industrialcoatings/en-US/coty.

Na PPG (NYSE:PPG), trabalhamos todos os dias para desenvolver e oferecer as tintas, os revestimentos e os materiais especializados nos quais nossos clientes confiam há mais de 140 anos. Com dedicação e criatividade, solucionamos os maiores desafios dos nossos clientes, atuando em estreita colaboração para encontrar o caminho certo a seguir. Com sede em Pittsburgh, operamos e inovamos em mais de 70 países e relatamos vendas líquidas de US$ 18,2 bilhões em 2023. Atendemos a clientes dos setores de construção, produtos de consumo, indústria e transporte nos mercados convencionais e de reposição. Para saber mais, visite www.ppg.com.

