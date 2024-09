A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, revelou hoje uma visão avançada de dados de IA generativa e soluções integradas de ponta a ponta que combinam o software de IA da NVIDIA e a computação acelerada com a infraestrutura de dados inteligente da NetApp para geração aumentada de recuperação (RAG) empresarial, a fim de impulsionar o futuro dos aplicativos de IA agente.

Isto trará novos recursos ao sistema operacional de armazenamento unificado NetApp ONTAP que podem aproveitar um novo espaço de nomes de metadados mundiais da NetApp para unificar armazenamentos de dados a dezenas de milhares de empresas que confiam na NetApp para sua infraestrutura de dados. Ele abre exabytes de dados corporativos armazenados em nuvens e infraestrutura local para impulsionar recursos de RAG que podem colocar todo o patrimônio de dados das empresas para funcionar, acelerando aplicativos de IA agente de última geração.

A solução reúne a arquitetura comprovada NetApp AIPod com a NetApp ONTAP e o plano de controle unificado NetApp BlueXP, com NVIDIA NeMo Retriever e microsserviços NIM, que são parte da plataforma de software NVIDIA AI Enterprise.

"Com o fim de potencializar aplicativos de IA e impulsionar o progresso transformador para seus negócios, as empresas devem liberar o potencial de seus dados”, disse Harv Bhela, Diretor de Produto na NetApp. "Combinar o mecanismo de gerenciamento de dados da NetApp e o software NVIDIA AI capacita aplicativos de IA para acessar e aproveitar com segurança grandes quantidades de dados, que abrem caminho a uma IA inteligente e agente que enfrenta desafios empresariais complexos e impulsiona a inovação."

“Os dados são fundamentais para a evolução da IA ??generativa”, disse Manuvir Das, Vice-Presidente de Computação Empresarial da NVIDIA. “Ao combinar o software de IA da NVIDIA e a computação acelerada com a infraestrutura de dados inteligentes da NetApp, as empresas podem transformar seus dados em conhecimento, e os agentes de IA podem transformar este conhecimento em ação."

Com os novos recursos de IA da NetApp incorporados ao NetApp AIPod, certificados para a infraestrutura NVIDIA DGX BasePOD e soluções NVIDIA OVX, gerenciados pelo BlueXP, os clientes da NetApp poderão facilmente descobrir, pesquisar e selecionar dados no local e em nuvem pública com base em um conjunto de critérios, que respeitam critérios de governança baseados em políticas existentes.

Uma vez que a coleta de dados tenha sido estabelecida através do NetApp BlueXP, ela pode ser conectada dinamicamente ao NVIDIA NeMo Retriever, onde o conjunto de dados será processado e vetorizado para ser acessível a implantações corporativas de IA generativa com controles de acesso apropriados e proteções de privacidade. Isto cria a base para um giro de IA generativa que impulsiona aplicativos de IA agente de última geração que podem acessar dados de modo autônomo e seguro para concluir uma ampla gama de tarefas, dando suporte em atendimento ao cliente, operações comerciais, serviços financeiros e muito mais.

A integração de ponta a ponta libera dados empresariais para IA e adota um enfoque responsável ao preservar proteções de segurança e política durante todo o ciclo de vida dos dados e modelos de IA. Esta integração foi referenciada pela primeira vez como uma prova de conceito mostrada por Huang em seu discurso inaugural na NVIDIA GTC 2024. Esta integração de IA generativa segura e compatível estará disponível para que os clientes experimentem hoje o NetApp INSIGHT, que deve ser lançado como uma prévia de tecnologia aos clientes no fim deste ano civil.

A NetApp também iniciou o processo de certificação NVIDIA de armazenamento NetApp ONTAP na plataforma AFF A90 com NVIDIA DGX SuperPOD, que irá permitir que as organizações aproveitem os recursos de gerenciamento de dados líderes do setor para seus maiores projetos de IA. Esta certificação irá complementar e se basear na certificação existente da NetApp ONTAP com NVIDIA DGX BasePOD. A NetApp ONTAP aborda os desafios de gerenciamento de dados para grandes modelos de linguagem, que eliminam a necessidade de comprometer o gerenciamento de dados para cargas de trabalho de treinamento de IA.

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, unindo armazenamento unificado de dados, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando observabilidade e IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

