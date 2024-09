Full Sail lança ação com teste vocacional para brasileiros

A Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, acaba de lançar uma nova iniciativa a fim de ajudar estudantes brasileiros em momento de decisão de carreira por meio de workshops. A “Escolha de Primeira Carreira” visa alcançar alunos de escolas parceiras da universidade no Brasil por meio de um teste vocacional que estuda as bases cerebrais, baseado em neurociência.

O projeto da Full Saiu surge em um momento em que os jovens têm cada dia mais opções para seguir no mercado de trabalho. Recentemente, o LinkedIn divulgou as 25 posições que tiveram maior crescimento de demanda nos últimos cinco anos. O balanço considerou o cálculo das taxas de crescimento a partir da análise de milhões de postos de trabalho iniciados pelos profissionais na rede social entre janeiro de 2019 e julho de 2023.

Cada vaga adicionada à lista apresentou um aumento consistente na base de usuários do LinkedIn e um crescimento considerável em 2023, como aponta uma publicação da Forbes.

Segundo a análise, as vagas em alta este ano são: analista de privacidade, analista de cibersegurança, representante de desenvolvimento de negócios (BDR), gerente de contas estratégicas, diretor(a) de receita, engenheiro de segurança de processo, assessor(a) de investimento, analista de dados, líder de gerentes de produto e analista de construção civil.

Além disso, ganham destaque: especialista de campo, diretor(a) comercial, gerente middle market, psicólogo(a) infantil, piloto de drone, estrategista de mídias sociais, técnico(a) em geologia, técnico(a) de segurança do trabalho, engenheiro(a) de segurança, analista de suporte de TI, engenheiro(a) de confiabilidade, analista de sustentabilidade e analista de implementação.

“Diante de tantas opções, criamos a ‘Escolha de Primeira Carreira’ a fim de ajudar os jovens nesse momento, que é tão importante em suas vidas”, explica Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University. “Tudo começa com a participação em um teste de profissões chamado ‘Perfil Vida’ que, ao longo das perguntas que o usuário responde, vai definindo o seu perfil profissional”, compartilha

Olival ressalta que a partir da experiência, o jovem pode parar e analisar para “qual lado” prefere seguir. “O perfil é uma alternativa sobretudo para os estudantes que ainda têm dúvidas sobre a profissão que almejam trilhar e como se orientar, entre outros métodos”, explica.

A Community Outreach Director da Full Sail University destaca que o teste vocacional realizado por meio do Perfil Vida pode ser aplicado nos colégios parceiros. Depois disso, é realizada a devolutiva dos alunos que participam para os familiares.

“Eu falo com as escolas sobre essa iniciativa, que tem tudo a ver com os projetos em voga da Full Sail no Brasil, como as Eletivas e a Creativity Marathon, por exemplo”, diz Olival. “Se a escola aceitar, o teste é aplicado e, depois de pronto, convido o aluno e seus familiares para uma conversa sobre a carreira que o jovem pretende seguir, além de esclarecer como funciona a Full Sail”, complementa.

Para mais informações, basta acessar: @fullsailbrazilcommunity