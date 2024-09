Cia. BEMO estreia Don Quixote no Municipal esta semana

A Cia. de Ballet da Escola Maria Olenewa do Theatro Municipal (BEMO-TMRJ), com patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, encena um dos mais aclamados títulos do repertório do ballet clássico, Don Quixote, de 25 (ensaio geral) a 29 de setembro, no Theatro Municipal, com ingressos a preços populares, palestras gratuitas com especialistas da dança, além de masterclasses. O ballet, escolhido pelo diretor da BEMO-TMRJ, o bailarino e coreógrafo Hélio Bejani, reúne mais de 50 artistas no palco para narrar a história de Don Quixote, o herói sonhador escrito por Miguel de Cervantes, em 1605, um texto considerado uma das maiores obras-primas da Literatura mundial.

A adaptação da obra literária, coreografada por Marius Petipa e Alexander Gorsky, é um marco do período romântico do ballet que foi apresentada pela primeira vez em 1869 pelo Balé Bolshoi. O espetáculo tem direção artística de Jorge Texeira e direção geral de Hélio Bejani. A história, criada no século XVII, narra a dificuldade de dois jovens que se rebelam para conseguirem viver sua paixão e são ajudados por um herói que luta contra suas próprias angústias enquanto sofre por amor. A genialidade da obra atravessa séculos e, até hoje, traduz juventude e ousadia, encontrando sintonia com os jovens bailarinos da BEMO, companhia criada em 2018 para dar experiência de palco aos alunos e ex-alunos da mais antiga escola de dança clássica do Brasil, a Escola de Dança Maria Olenewa.

Desde sua criação, a companhia também vem fazendo história, com apresentações que dão visibilidade para bailarinos das mais diferentes raças e condições sociais, além de trazer um novo público jovem para o ballet. “Com a Cia. BEMO mantemos nosso propósito de utilizar o ballet como ferramenta para educar, além de apresentarmos a possibilidade real de uma carreira artística para esses jovens arrojados, sonhadores e disciplinados exercerem sua expressão artística. Incentivos como o do Instituto Cultural Vale alavancam muito esse processo”, conclui Hélio Bejani. Bejani, bailarino consagrado nos palcos brasileiros. Além da carreira artística e da criação da Cia. BEMO, Bejani coleciona prêmios no Carnaval carioca por suas coreografias de comissão de frente em diversas escolas e, em especial, no Carnaval 2024 pela Grande Rio.

A Escola de Dança Maria Olenewa formou alguns dos primeiros e primeiras bailarinas do Theatro Municipal que ganharam destaque mundial, entre eles: Márcia Jaqueline, Claudia Mota, Juliana Valadão, Nora Esteves, o primeiro bailarino Cícero Gomes, além de tantos outros importantes representantes da dança nacional e internacional: Márcia Haydée, Dennis Gray, Eleonora Oliosi, Irene Orazem, Aurea Hammerli e a primeira bailarina negra do Municipal, Mercedes Baptista. A escola é gratuita, as inscrições são muito disputadas e os alunos fazem sua formação em ballet clássico durante nove anos de curso.

O ballet Don Quixote, em três atos, é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, realizado pelo Ministério da Cultura e AMADANÇA e traz como solistas: Marcella Borges (Kitri), Tabata Salles (Kitri), Alyson Trindade (Basílio), Rodrigo Hermesmeyer (Basílio) e Michael Willian (Basílio) e, como convidados especiais, os bailarinos do Ballet do Theatro Municipal: Edifranc Alves (Don Quixote), Saulo Finelon (Gamacho) e Rodolfo Saraiva (Sancho Pança). Além das apresentações, o espetáculo terá palestras gratuitas ministradas por especialistas do universo da dança uma hora antes dos espetáculos.

Ficha Técnica: Música: Ludwig Minkus; Coreografia original: Marius Petipa; Concepção, remontagem, adaptação e mise-en-scène: Hélio Bejani e Jorge Texeira; Assistente de Remontagem e ensaiadora: Déborah Ribeiro; Solistas do BEMO: Marcella Borges (Kitri), Tabata Salles (Kitri), Alyson Trindade (Basilio), Rodrigo Hermesmeyer (Basilio) e Michael Willian (Basilio); Convidados Ballet do Theatro Municipal: Edifranc Alves (Don Quixote), Saulo Finelon (Gamacho) e Rodolfo Saraiva (Sancho Pança); Figurino: Tânia Agra; Cenografia: Pará Produções, Glauco Bernardi e Manoel Puoci; Iluminação: Paulo Ornellas; Direção Artística: Jorge Texeira; Direção Geral: Hélio Bejani; Design Gráfico: Carla Marins; Assessoria de Imprensa: Lenke Pentagna

O Instituto Cultural Vale – O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. São mais de 600 projetos criados, apoiados ou patrocinados em 24 estados e no Distrito Federal.

Serviço:

Ministério da Cultura, Instituto Cultural Vale e AMADANÇA apresentam "Dom Quixote", com a Cia BEMO-TMRJ

Datas:

25 de setembro – quarta- Ensaio Geral às 19h

26, 27, 28 de setembro às 19h – quinta, sexta e sábado

29 de setembro às 17h - domingo

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Praça Floriano s/n , Centro - RJ, CEP: 20031-050

Ingressos:

Frisas e Camarotes (ingresso individual) - R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia)

Plateia e Balcão Nobre - R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia)

Balcão Superior - R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia)

Galeria - R$8,00 (inteira) e R$ 4,00 (meia)

Desconto para estudantes, idosos, menores de 21 anos e de 10% para funcionários públicos

Canais de Venda: Bilheteria presencial e site da Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Fever (feverup.com).

Lei de Incentivo à Cultura

Patrocínio: Instituto Cultural Vale

Apoio: Rádio Paradiso Rio

Realização Institucional: AMADANÇA, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro

Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução

Website: https://feverup.com/m/188288?srsltid=AfmBOooUMtToaOjYzgTycLXnAR915xbveyz20IbySHvP5C88UQCQuYvfv