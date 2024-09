Episódios de conexão ESG oferecem trilha educacional

A Elevar Energia lançou a "Conexão ESG", uma iniciativa criada para compartilhar conhecimento prático sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social. A série de episódios com uma linguagem clara e acessível foi desenvolvida para facilitar a compreensão dos pilares do ESG (ambiental, social e de governança), conectando esses conceitos diretamente ao cotidiano do público.

Com o aumento da poluição, a má qualidade do ar e as secas prolongadas, a necessidade de adotar práticas sustentáveis se tornou uma questão urgente. Muitas pessoas já sentem os efeitos diretos das mudanças climáticas. A "Conexão ESG" surge para disseminar informações e conscientizar sobre a importância de práticas sustentáveis, tanto no ambiente corporativo quanto nas escolhas diárias.

A proposta da "Conexão ESG" é simplificar temas que podem parecer complexos ou distantes para empresas e para o público em geral. Com uma linguagem clara e acessível, os episódios abordam conceitos básicos do ESG e temas relevantes como a transição energética e os riscos do greenwashing, demonstrando como essas práticas podem transformar a maneira de conduzir negócios.

Ieda Harika, Head de Energia e ESG da Elevar Energia, destaca que o momento de agir é agora. “Não basta falar sobre sustentabilidade; é preciso integrar ESG de forma estratégica e prática. O objetivo da 'Conexão ESG' é mostrar que todos, independentemente do porte da empresa ou da realidade de cada um, podem fazer parte dessa mudança".

Com mais de 14 anos de experiência no setor elétrico, Ieda conduz a série e explora como os pilares do ESG se conectam com questões atuais, como mudanças climáticas e a crescente demanda por transparência e responsabilidade. A jornada da "Conexão ESG" tem como objetivo promover uma mudança cultural, em que o sucesso não seja medido apenas pelo lucro, mas também pelo compromisso com a sociedade e o meio ambiente.

O projeto surge em um momento de crescente demanda do mercado por práticas sustentáveis. Dados recentes de pesquisas indicam que consumidores e investidores estão mais atentos às questões ambientais e sociais. Além disso, clientes e reguladores esperam que empresas adotem práticas transparentes e responsáveis.

Para Ricardo Harika, Diretor Executivo da Elevar Energia, a governança é a base para essa transformação. "Estamos em um momento decisivo, em que alinhar propósito e resultados financeiros é essencial. A 'Conexão ESG' foi criada para educar e inspirar ações que gerem benefícios ao meio ambiente e à sociedade".

Com episódios semanais disponíveis no site da Elevar Energia, no YouTube e nas redes sociais, a "Conexão ESG" convida o público a participar dessa jornada de aprendizado contínuo. O projeto foi desenhado para ser uma fonte confiável e prática de informação, ajudando a construir uma visão clara sobre ESG.

Por meio da "Conexão ESG", a Elevar Energia reforça seu compromisso em compartilhar conhecimento, se posicionando à frente de um movimento que busca integrar práticas ESG nas estratégias empresariais e no cotidiano de todos.

Website: https://www.youtube.com/@elevarenergia/videos