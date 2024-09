Feira de postos e conveniências adota ação inédita

A GL events, um dos principais players do mercado de evento do mundo, atenta às diretrizes e normas ambientais estipuladas nos acordos internacionais sobre mudanças climáticas, como o Acordo de Paris e o anterior Protocolo de Kyoto, pela primeira vez vai atuar na Expopostos, feira de postos de serviços, equipamentos, lojas de conveniência e food service de grande relevância na América Latina, para neutralizar a emissão de carbono, possibilitando, inclusive, que essa ação seja realizada pelos expositores.

A iniciativa, realizada de forma inédita pela GL, organizadora da feira, tem como o objetivo contribuir ainda mais como o meio ambiente, e a consequente preservação do planeta, uma vez que a ação possibilitará que as organizações presentes possam fazer uso dos protocolos internacionais para atingirem as metas de diminuição da emissão de gases poluentes, ajudando, de forma direta, para a redução do aquecimento da Terra.

Todo o processo será explanado na feira, que também vai apresentar o aspecto legal, financeiro e o social, bem como os desafios na implantação de programas que buscam combater o aquecimento global, conforme determina o Acordo de Paris, do qual 196 países são signatários, inclusive o Brasil. Outro ponto de destaque que será discutido na ocasião é a comercialização dos próprios créditos de carbono.

De acordo com Tatiana Zaccaro, diretora de unidade da GL events, responsável pela promoção e organização da ExpoPostos, “em um momento crítico, em que as manchetes dos principais jornais relatam que mais da metade dos estados brasileiros enfrenta a pior seca em 44 anos, a GL events reafirma seu compromisso na luta contra as mudanças climáticas, mapeando e neutralizando 100% das emissões diretas de CO2 do ExpoPostos 2024, reforçando sua agenda ESG e toda responsabilidade ambiental. Por meio da aquisição de créditos de carbono, a iniciativa apoia projetos de preservação florestal e reflorestamento na Amazônia (MT), Cerrado (GO) e Mata Atlântica (SP), além de promover a geração de energia renovável. Essa ação neutraliza aproximadamente 200 toneladas de carbono, o que corresponde à preservação de mais de 2.600 árvores por ano”, explica.

Segundo a executiva, a ação contou com o apoio da Wecarbon, especialista na elaboração de programas de carbono e projetos ligados aos temas ESG e, dessa forma, a empresa não apenas mitiga seu impacto ambiental, mas também contribui ativamente para a proteção dos ecossistemas e a promoção de um futuro mais sustentável. “Poder possibilitar aos expositores algo tão importante, que contribui para o meio ambiente e para a preservação do Planeta, bem como disponibilizar a obtenção de recursos apropriados para tal fim, demonstra o nosso compromisso com a sociedade e o nível de internacionalização que o evento está alcançando”, explana.

Para Zaccaro, a disponibilização de uma assessoria para emitir Créditos de Carbono também tem como intuito contribuir para o desenvolvimento econômico responsável e seguro, visando, inclusive, uma comunidade empresarial ainda mais consciente em relação ao meio ambiente. “Trata-se de uma iniciativa que está diretamente ligada à conservação de todo o planeta e à qualidade de vida dos seres humanos. Por essa razão, é imperativo que as organizações tenham ciência das ações sustentáveis que melhoram a qualidade de vida na Terra e que podem se tornar uma relevante fonte de recursos. Estamos muito satisfeitos com o crescimento da ExpoPostos 2024, que teve um aumento de 60% no número de expositores e expandiu a área de estandes para quase 10.000 m². No Fórum, tivemos 1.400 participantes confirmados, 50% a mais que no ano anterior, e já ultrapassamos 10.000 inscrições antecipadas para a feira. Com a nova iniciativa de neutralização de carbono, reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade e com o futuro do setor”, finaliza.

Website: https://expopostos.com.br/