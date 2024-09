São Paulo, 20 de setembro de 2024 – Para fins do disposto na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“ Aegea ” ou “ Companhia ”), anuncia que, nesta data, a Saneamento Consultoria S.A. (“Sanco”), controlada da Aegea, sagrou-se vencedora na Concorrência Internacional nº 001/2024, promovida pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), para atuar em acordo de Parceria Público-Privada (“PPP”) para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário em 36 municípios da microrregião Centro-Leste (“ Lote 01 ”), beneficiando cerca de 190 mil pessoas.

A Sanco aguardará a publicação da adjudicação e da homologação do resultado da Licitação, para posterior assinatura do contrato de concessão, com prazo de 24 anos.

Com essa a vitória, a Aegea, que já atua no Paraná através da PPP Ambiental Paraná, passará a operar em mais de 540 municípios em 15 estados do país, atendendo mais de 31,7 milhões de pessoas.

Esta conquista representa a concretização de mais uma importante etapa do planejamento estratégico da Aegea, que visa o seu crescimento qualificado e a contribuição para o desenvolvimento do saneamento básico no Brasil.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor.

André Pires de Oliveira Dias

Vice-Presidente de Finanças e

Diretor de Relações com Investidores

Website: http://www.ri.aegea.com.br