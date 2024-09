Mundo Corporativo

Manpower abre mais de 200 vagas de emprego em Itapevi-SP

Manpower em parceria com empresa do segmento de chocolates finos, está com mais de 200 vagas abertas para os cargos de Auxiliar de Produção e Conferente. As oportunidades são para a região de Itapevi, os profissionais interessados precisam ter Ensino Médio completo e disponibilidade de horário.