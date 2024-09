ABIMAQ lança curso focado na gestão de equipes

Voltado a gerentes, supervisores e líderes com equipes recém-formadas, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realiza de forma virtual, via plataforma Zoom, o curso Desafios dos líderes para engajar a equipe.

Ministrado nos dias 26 e 27 de setembro (quinta e sexta-feira) pela psicóloga organizacional e executiva de gestão de marketing, vendas e de produtos, Kátia Marim Treviso, que atua como facilitadora de treinamentos, com foco no desenvolvimento de habilidades comportamentais, o curso trabalhará os cinco principais desafios que as equipes enfrentam ao buscar o relacionamento interpessoal de resultado, formando uma consciência de "time" para melhores resultados.

Trabalhar os 5 principais desafios que as equipes enfrentam ao buscar o relacionamento interpessoal de resultado, formando uma consciência de "time" para melhores resultados.

Gestão de equipe e a inteligência emocional:

- O que é inteligência emocional;

- Liderança e as emoções;

- Modelos comportamentais e de liderança.

Criando confiança:

- Vulnerabilidade e a falta de confiança;

- Vieses inconscientes e crenças;

- Equipes que não confiam;

- Desenvolvendo a confiança mútua.

Gestão de Conflitos:

- O que é conflito;

- Visão tradicional, de relações humanas e interacionista;

- Conflitos e confrontos;

- Gestão de conflitos.

Compromisso que gera engajamento:

- Propósitos pessoais e do grupo;

- Regras e acordos tácitos;

- Consenso e comunicação;

- Como gerar engajamento.

Quem é o responsável?:

- Responsabilidade e culpabilidade;

- Empatia cognitiva e alteridade;

- Como lidar com erros;

- Papel do líder na responsabilidade individual e em grupo.

Em busca dos resultados:

- Resultados para além do financeiro;

- Definição e divulgação de metas;

- Atividades que tiram o foco;

- Resultados e recompensas.

Serviço: Curso - Desafios dos líderes para engajar a equipe

Data: 26 e 27 de setembro (quinta e sexta-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 8h

Local: Online, via plataforma Zoom

Mais informações: (11) 5582-6321/6326 ou https://abimaq.org.br/cursos/975/desafios-dos-lideres-para-engajar-a-equipe