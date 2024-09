A Mary Kay Inc., líder global em cuidados com a pele e cosméticos, tem o orgulho de anunciar sua expansão para o Quirguistão, representando um importante marco em sua estratégia contínua de crescimento internacional. Essa nova etapa reflete o compromisso da Mary Kay com o empoderamento feminino e a oferta de produtos inovadores e de alta qualidade para cuidados com a pele e beleza no mundo todo.

O mercado de beleza e cuidados pessoais está observando um forte crescimento internacional, com o volume de vendas nessas categorias quase dobrando nos últimos anos. Espera-se que o mercado de beleza atinja aproximadamente US$ 580 bilhões até 2027, com um crescimento projetado de 6% ao ano1, enquanto o mercado de vendas diretas deve chegar a US$ 286,7 bilhões até 20282. Esse crescimento impressionante é resultado de mais pessoas se voltando ao empreendedorismo e procurando oportunidades de negócios flexíveis e gratificantes. Reconhecendo essa crescente tendência, a Mary Kay se expandiu estrategicamente para o Quirguistão para satisfazer a demanda cada vez maior por produtos de beleza de alta qualidade e oportunidades de empreendedorismo.

"Tenho certeza de que nossa expansão para o Quirguistão inspirará muitas mulheres a conhecerem o poder transformador dos premiados produtos da Mary Kay e consolidará nossa posição como a marca número 1 de vendas diretas em cuidados com a pele e cosméticos no mundo3", disse Tara Eustace, presidente da Mary Kay para a região da Europa. "Mary Kay Ash costumava dizer que estamos fazendo muito mais do que apenas vendendo cosméticos — estamos mudando vidas. Essa crença está no coração de tudo o que fazemos, e estou muito animada para ver o incrível impacto que teremos nas mulheres do Quirguistão".

As operações da Mary Kay no Quirguistão serão gerenciadas a partir dos escritórios da Mary Kay Cazaquistão, em Almaty, garantindo uma integração e suporte contínuos para o novo mercado. Konstantin Kulinitch, gerente geral da Mary Kay Cazaquistão, compartilhou seu entusiasmo: "estamos empolgados em expandir nossas operações para o Quirguistão, onde vemos um enorme potencial de crescimento. Nossa equipe em Almaty está comprometida em oferecer o melhor suporte possível para nossas Consultoras de Beleza Independentes no Quirguistão, ajudando-as a construir negócios de sucesso e realizar seus sonhos".

Para celebrar essa importante expansão, a Mary Kay organizou uma série de eventos em Bishkek, capital do Quirguistão, apresentando aos consumidores os renomados produtos de cuidados com a pele, cosméticos coloridos e fragrâncias da marca. Esses eventos também destacaram a oportunidade de negócios única que a Mary Kay oferece, capacitando as pessoas a assumirem o controle de seus futuros.

A expansão da Mary Kay no Quirguistão marca mais um passo na missão da empresa de enriquecer a vida das mulheres no mundo todo, oferecendo produtos de beleza de primeira linha e oportunidades de negócios incomparáveis.

Para mais informações sobre as operações globais da Mary Kay, sua liderança, missão e compromisso em enriquecer a vida das mulheres, acesse www.marykayglobal.com.

Sobre a Mary Kay

Ontem. Agora. Sempre. Uma das rompedoras de barreiras originais, Mary Kay Ash fundou a sua sonhada marca de beleza no Texas, em 1963, com um objetivo: enriquecer as vidas das mulheres. Esse sonho floresceu em uma empresa global com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 países. Por 60 anos, a oportunidade da Mary Kay empoderou mulheres para definir o seu próprio futuro por meio de educação, orientação, defesa e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e a fabricar produtos de cuidados com a pele, maquiagens, suplementos nutricionais e fragrâncias inovadores. A Mary Kay acredita em preservar o nosso planeta para as futuras gerações, proteger as mulheres impactadas pelo câncer e violência doméstica e incentivar os jovens a seguir seus sonhos. Leia mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn, ou siga-nos no X (antigo Twitter).

