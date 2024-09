Botucatu recebe profissionais do beach tennis no Champs Open

O beach tennis voltará a ser destaque no interior de São Paulo durante todo o final de semana dos dias 20 a 22 de setembro quando Botucatu (240km de São Paulo) receberá a estrutura do Champs Open, uma competição que reúne atletas profissionais e amadores em três dias de disputas que acontecem em uma arena especialmente montada em uma área anexa ao Aeroporto Municipal Tancredo Neves, com arquibancadas cobertas e iluminação para as disputas noturnas. No total, mais de 500 jogadores participarão da competição.

O destaque do Champs Open fica sempre pela participação de atletas renomados e em Botucatu, não será diferente. Alguns dos mais bem ranqueados jogadores do mundo tem presença confirmada na categoria PRO como convidados. Vale destacar que os atletas profissionais não jogam contra os amadores inscritos na disputa.

Entre os jogadores confirmados estão: André Baran, número um dos rankings Mundial e Brasileiro, Alessandro Calbucci, sete vezes campeão mundial da modalidade e 290 semanas como líder do ranking Mundial, Michele Capeletti, único pentacampeão Mundial, Sophia Chow, terceira colocada no ranking Mundial, Sofia Cimatti, bicampeã mundial da modalidade, além de nomes como: Flamina Daiana, João Wiesinger, Vero Casadei, Luca Cramarosa, Joana Cortez, Giulia Trippa, entre outros.

Os jogos entre os atletas da categoria PRO acontecem em esquema de eliminatórias no sábado, 21 com jogos a partir das 14 horas, enquanto a fase final tanto da masculina quanto da feminina acontecem no domingo, 22, a partir das 10 horas. Uma dupla mista abrirá as disputas na sexta-feira, 20, com um jogo de exibição. "Uma oportunidade única para acompanharmos de perto os principais atletas do mundo em jogos impressionantes. O beach tennis cresce a cada dia e existem poucas oportunidades de reunirmos tantos bons atletas assim em um único local", comentou Carlinhos Romagnolli, organizador do evento.

O Champs Open Internacional de Beach Tennis é uma realização da Romagnolli Eventos com apoio da Prefeitura de Botucatu. Um oferecimento da Monster Energy. Patrocínio da Kawasaki, Cerveja Moinho Real e Grupo Proeste. Co-Patrocínio da Heroes, Ótica Santa Luzia, Seven Motors, Panorama Mall, Zilotudo, Caio Induscar e Connect 10.

Website: https://www.instagram.com/champsopenbt