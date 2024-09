São Paulo recebe painel sobre o mercado Multifamily no Conecta Imobi 2024

Na última semana, São Paulo foi palco de um dos mais importantes eventos do setor imobiliário brasileiro, o Conecta Imobi 2024. Realizado nos dias 11 e 12 de setembro, no Transamerica Expo Center, o evento reuniu profissionais e especialistas do setor, que participaram de painéis e discussões voltadas a novas tendências e oportunidades de negócios. Entre os destaques, o mercado Multifamily – um conceito de moradia já consolidado nos Estados Unidos e na Europa – foi um dos temas mais comentados.

No painel "Explorando o mercado Multifamily", moderado por Ricardo Laham, CEO da Vila 11, participaram líderes de empresas influentes no setor imobiliário, como Silvio Kozuchowicz, CEO e fundador da SKR Arquitetura, Vitor Costa, Country Manager da Greystar Brasil, André Lucarelli, vice-presidente sênior de investimentos da Brookfield Asset Management, e Maxime Barkatz, fundador da Ilion Partners.

Durante o painel, os especialistas discutiram a relevância do conceito Multifamily – empreendimentos residenciais de aluguel com serviços de hospitalidade e gestão profissional – e o seu potencial no Brasil. Silvio Kozuchowicz explicou como a SKR foi pioneira ao trazer essa tendência para o país com o projeto Ayra Pinheiros, entregue há cerca de um ano. Segundo ele, o Multifamily é uma solução moderna de moradia, alinhada aos desejos da Geração Z, que busca não apenas um lar, mas uma comunidade, com gestão profissional e serviços que facilitam o dia a dia dos moradores. "Estamos criando uma nova forma de conexão entre os moradores, com foco na qualidade de vida e no sentimento de pertencimento", destacou Silvio. Ele também revelou que a SKR já tem mais dois empreendimentos Multifamily em fase de conclusão, previstos para o próximo ano.

No aspecto de investimento, os participantes foram unânimes em afirmar que o Multifamily traz benefícios não só para os moradores, mas também para investidores e incorporadoras. Vitor Costa, da Greystar, ressaltou que esses empreendimentos podem oferecer vantagens como "encantar moradores, gerar bons retornos aos investidores e ser altamente rentável para quem os constrói".

André Lucarelli enfatizou a desburocratização que os empreendimentos Multifamily proporcionam, permitindo que os moradores aluguem apartamentos decorados e com serviços incluídos de forma totalmente online. Ele também mencionou que essa solução elimina a necessidade de comprar um imóvel para quem deseja viver com conforto e qualidade. Já Maxime Barkatz destacou o potencial de retrofits no centro de São Paulo, adaptando edifícios existentes ao conceito Multifamily.

Os especialistas destacaram que a gestão profissional desses empreendimentos é um fator relevante para sua valorização e para a satisfação dos moradores. Silvio Kozuchowicz afirmou que a SKR mantém uma curadoria contínua de seus projetos, mesmo após a entrega, visando garantir uma experiência de moradia diferenciada e a construção de uma comunidade integrada.

O painel destacou que o conceito de empreendimentos Multifamily, já consolidado em outros países, está ganhando espaço no Brasil. O modelo tem potencial para alterar a forma como as pessoas moram e investem em imóveis no país.

