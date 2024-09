AM Best atribuiu um Financial Strength Rating de B++ (Bom) e um Rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo de “bbb+” (Bom)àBTG Pactual Seguros S.A. (BTG Seguros) (Brasil). A perspectiva atribuída a esses Ratings de Crédito (ratings) é estável.

Os Ratings de Crédito (ratings) refletem a solidez do balanço patrimonial da BTG Seguros, que a AM Best avalia no nível muito forte, bem como seu desempenho operacional adequado, perfil empresarial limitado e gestão de risco empresarial apropriada.

As perspectivas estáveis ??são sustentadas pela capacidade da empresa de manter uma avaliação de balanço patrimonial muito forte, apoiada pelo desempenho positivo de sua holding e pelas iniciativas implementadas pela administração.

A BTG Seguros é uma seguradora doméstica no Brasil, operando predominantemente no segmento de fianças no Brasil. A empresa aproveita o perfil de negócios e a presença de mercado de sua empresa irmã BTG Pactual Resseguradora S.A. para ceder quase todo o seu risco a ela. A controladora da empresa, Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual) [B3: BPAC11], fornece suporte operacional e capacidades de gerenciamento de risco e seria capaz de fornecer liquidez se necessário.

Também refletido nas classificações da BTG Seguros está o impacto do perfil de crédito do BTG Pactual e o ambiente macroeconômico e político desafiador e volátil no Brasil, que continua a dificultar a recuperação e estabilidade significativas no país. O BTG Pactual demonstrou melhora consistente em seus resultados e força de crédito ao expandir e diversificar suas operações; no entanto, as classificações da BTG Seguros são limitadas de certa forma por seu ambiente operacional doméstico.

A BTG Seguros mantém atributos autônomos adequados em termos de desempenho operacional, incluindo baixos índices de perdas e despesas e o nível mais forte de capitalização ajustada ao risco, conforme medido pelo Índice de Adequação de Capital da Best (BCAR). A BTG Seguros produziu lucros positivos nos últimos anos, impulsionados principalmente pela renda de investimentos. A análise da AM Best sobre a BTG Seguros se beneficia da expertise da BTG Pactual, decorrente de seu longo histórico com um portfólio de grandes empresas.

A AM Best monitorará a solidez do balanço patrimonial da BTG Seguros, o desempenho operacional, a capitalização ajustada ao risco e a execução de seu produto e expansão geográfica, juntamente com o perfil de crédito de sua controladora.

Ações de classificação negativas podem ocorrer se houver uma deterioração na capitalização ajustada ao risco da empresa devido a grandes saídas de capital. Além disso, ações de classificação negativas podem ocorrer se a relevância estratégica da empresa para o grupo diminuir. Embora seja improvável, ações de classificação positivas podem ocorrer se a empresa continuar a mostrar um nível mais forte e sustentado de avaliação da solidez do balanço patrimonial.

Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito que foram publicadas no website da AM Best. Para todas as informações deste comunicadoàimprensa e as suas divulgações relevantes, incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais referenciadas neste comunicado, por favor visite a ComunicadosàImprensa da AM Best.

Para obter mais informações sobre o uso e as limitações das opiniões declassificação de crédito consulte o Guia para as Classificações de Crédito da Best. Para obter informações sobre o uso adequado dos Ratings de Crédito da Best, Avaliações de Desempenho da Best, Avaliações Preliminares de Crédito da Best e comunicadosàimprensa da AM Best, por favor consulte o Guia para Uso Adequado de Ratings & Avaliações da AM Best.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

Direitos Autorais © 2024 pela A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou os seus afiliados.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240919260299/pt/

