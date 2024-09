Caravana da Criança atende a cerca de 2.500 mil estudantes

O Coletivo Educação pela Arte promove a 7ª temporada da Caravana da Criança neste ano com oito imersões em escolas do Distrito Federal. A estreia foi realizada no dia 12 de setembro, passando por escolas como EC 22 (Ceilândia), EC10 (Taguatinga), EC 05 (Guará), EC Vila do Boa (São Sebastião), CED Gesner Teixeira Gama (Gama); Escola de Deficientes Visuais (Plano Piloto), EC Santa Helena (Sobradinho). A trupe estará nesta sexta-feira (20) na EC 1 do Paranoá, das 10h às 12h.

Direcionado a escolas públicas e a instituições culturais e educacionais, o projeto tem como fio condutor a música integrada às artes cênicas, ao circo, contação de história, literatura de cordel, Mamulengo e traz uma novidade nesta edição: a dança. O principal objetivo é revelar aos estudantes o conceito da arte plural, além de facetas e raízes da brasilidade.

Nesta edição, o grupo é formado pelos arte-educadores Bella Rocha, Erika Mesquita, Isabella Rovo, Ismael Rattis, Nelson Latif, O Desconhecido Davi e Sandro Alves. Juntos, eles desenvolvem uma proposta que prioriza apresentações do espetáculo central atreladas à vivência prática por meio de oficinas: música (percussão), contação de história, literatura de cordel e dança. Bella Rocha, responsável pela oficina de dança, diz que a atividade com o corpo é sempre um convite muito poderoso para as pessoas se conhecerem melhor. “Entendo que a Caravana da Criança tem essa proposta de, através do nosso corpo, do nosso fazer - tocando, dançando, falando, conversando – desenvolvermos nosso potencial artístico. A dança chega para complementar o projeto com essa possibilidade de experienciar os movimentos e as expressões corporais”, explica.

Outro atrativo desta edição é o Mamulengo, fantoche típico do Nordeste brasileiro, manipulado pelo artista conhecido como O Desconhecido Davi, que utiliza personagens emblemáticos para dialogar com o imaginário das crianças, através do número Homem-Palco – uma caixa ambulante que é cenário para a magia do Teatro de Bonecos Popular. Durante o espetáculo, quatro bonecos entram em cena e chamam a atenção por serem personagens que se identificam com a realidade dos estudantes. “É a segunda vez que participo e, nesta edição, trouxemos uma inserção maior dos bonecos que dão o tom das brincadeiras de uma forma bem animada”, acrescenta.



Espetáculo interativo

A Caravana da Criança é direcionada a alunos na faixa etária de seis e 14 anos. Em todos os encontros, o ponto máximo do projeto é o espetáculo musical com apelo teatral e circense, sempre realizado após o término das oficinas, dando oportunidade para que os alunos e professores também sejam protagonistas da apresentação, num processo de interação com os artistas. “Levamos aos estudantes nossos conhecimentos sobre a cultura brasileira utilizando variados gêneros artísticos, mas buscamos estimular o lado criativo das crianças, para que essa experiência seja prazerosa e crie um registro emocional significativo, possibilitando transformações futuras em suas trajetórias individuais”, comenta o sociólogo e músico Nelson Latif, idealizador do projeto junto com o educador e músico Ismael Rattis.

Reflexão

O tema que permeia o roteiro do espetáculo desta edição é o uso das telas de smartphones na atualidade, o que na opinião dos artistas da trupe, rouba o tempo das crianças que, antes, era destinado para as brincadeiras de infância. “Estamos buscando problematizar a questão das telas, sem dar uma conotação negativa ao uso das tecnologias, mas fazendo uma reconexão crítica a partir deste novo comportamento infantil. Para isso, enfatizamos as brincadeiras e procuramos gerar uma reflexão sobre a importância do ato de brincar no desenvolvimento das crianças”, explica Ismael Rattis. Ele comenta ainda que as brincadeiras populares brasileiras também estão sendo reforçadas nas oficinas. “Até o repertório do espetáculo está voltado para essa mesma temática. E ao final da nossa apresentação, convidamos toda a escola para brincar com a gente”, destaca Rattis.



A Caravana da Criança, projeto do Coletivo Educação pela Arte, conta com fomento da Lei Paulo Gustavo e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Em suas seis primeiras edições já atendeu a cerca de 20 mil estudantes. Nesta temporada de 2014, o projeto atingirá cerca de 2.500 mil estudantes.

Serviço

O que: 7ª edição da Caravana da Criança | DF

Próxima atividade: 20/9

EC 1 do Paranoá (Fundamental I) – turno matutino

Endereço: Q 26 Cj G Ae 01 - Paranoá, Brasília – DF | Telefone: (61) 3901-7762

Website: https://www.youtube.com/watch?v=gUqS9stcKRY