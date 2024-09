A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje que se tornou a fornecedora preferencial de infraestrutura de dados da Aruba, um dos principais colaboradores de serviços de hospedagem na Web, registro de domínios e contas de e-mail na Europa. Juntas, as empresas aproveitarão as especialidades de cada uma para melhor atender aos clientes, oferecendo novas soluções rotuladas como “Powered by NetApp”. Como prova da parceria elevada, Fabrizio Garrone, diretor de Soluções Empresariais da Aruba, apresentará uma sessão no NetApp INSIGHT 2024: “A Aruba constrói uma infraestrutura de dados segura, disponível e inteligente na NetApp [1702-1]”.

A Aruba é a principal fornecedora italiana de serviços de nuvem, data center, hospedagem, e-mail, registro de domínio e PEC (e-mail certificado). A Aruba é cliente da NetApp há mais de uma década, usando as soluções da NetApp nos bastidores para alimentar seus serviços, mas agora está expandindo a cooperação para uma parceria formal. Ao combinar forças, as empresas poderão colaborar em objetivos estratégicos e iniciativas sinérgicas para poder fornecer soluções otimizadas de data center, tanto do lado do servidor de dados quanto do lado do gerenciamento de dados.

“As credenciais da Aruba são evidentes a partir de sua longa lista de principais clientes corporativos em toda a Europa”, disse Gabie Boko, diretora de marketing da NetApp. “Ao utilizar as soluções da NetApp, a Aruba tem transmitido os benefícios da infraestrutura de dados inteligente para seus clientes. Essa parceria torna esses benefícios mais transparentes, para que os clientes da Aruba saibam que estão obtendo o melhor em segurança, gestão e visibilidade de dados com as soluções que adquirem. Também cria novas oportunidades para inovação e desenvolvimento conjunto para atender às necessidades específicas dos clientes em toda a Europa, expandindo o alcance tanto da Aruba quanto da NetApp”.

Para apoiar essa parceria, a Aruba e a NetApp trabalharão juntas para oferecer soluções de ponta para os clientes. A Aruba rotulará seus serviços principais como “Powered by NetApp” para ilustrar que estão utilizando o poderoso armazenamento de dados e os serviços integrados de dados da NetApp. Essa joint venture levará ao desenvolvimento de futuros produtos principais da Aruba que serão “Powered by NetApp”.

“A Aruba está dedicada a planejar, implementar e gerenciar soluções tecnológicas altamente personalizadas para apoiar nossos clientes em toda a Europa”, disse Fabrizio Garrone, diretor de Soluções Empresariais da Aruba. “Durante anos, a NetApp forneceu uma base sólida para os dados de nossos clientes com suas soluções líderes de armazenamento e gestão de dados. Essa parceria demonstra aos nossos clientes a alta qualidade da infraestrutura que fornecemos, também graças aos nossos data centers de última geração. Estamos ansiosos para desenvolver novas soluções inovadoras que atenderão nossos clientes e os prepararão para o sucesso agora e no futuro”.

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, unindo armazenamento unificado de dados, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando observabilidade e IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

Sobre a Aruba

A Aruba S.p.A. (http://www.aruba.it), fundada em 1994, é a principal fornecedora italiana de serviços de nuvem, data center, hospedagem, e-mail, registro de domínio e PEC (e-mail certificado). A empresa, com capital totalmente italiano, tem 16 milhões de usuários e gerencia uma vasta infraestrutura distribuída em 7 centros de dados que inclui 2,7 milhões de domínios registrados, 9,8 milhões de contas de e-mail, 9 milhões de contas PEC e milhares de infraestruturas de TI de clientes. A Aruba PEC e a Actalis são as duas Autoridades de Certificação do grupo, credenciadas juntoàAgID (Agenzia per l'Italia Digitale) para a prestação de serviços qualificados. A infraestrutura da Aruba também é qualificada pela ACN (Autoridade Nacional de Cibersegurança) para lidar com dados de PA comuns, críticos e também estratégicos. Em 30 anos de atividade, a Aruba desenvolveu uma vasta experiência no projeto e gerenciamento de data centers de alta tecnologia, próprios e distribuídos por toda a Itália. O maior deles está localizado em Ponte San Pietro (BG) e conta com infraestrutura e instalações ecológicas que atendem aos mais altos padrões de segurança do setor (Rating 4 ANSI/TIA-942, ISO 22237), ao qual se soma o Hyper Cloud Data Center em Roma, que ocupa 74.000 m² na área do Tecnopolo Tiburtino e, em sua capacidade total, incluirá 5 data centers independentes. A Aruba implementa soluções de eficiência energética em seus data centers, demonstrando seu compromisso com a sustentabilidade e, além disso, produz energia limpa por meio de usinas fotovoltaicas e usinas hidrelétricas. A rede de infraestrutura também se estende pela Europa, com um data center próprio na Tchéquia e instalações de parceiros localizadas na França, Alemanha, Polônia e Reino Unido. Para informações adicionais, acesse https://www.aruba.it/ e as redes sociais Facebook, X e LinkedIn.

