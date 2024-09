Capacitação gratuita impulsiona o desenvolvimento sobre ESG

De acordo com um levantamento do Pacto Global, em parceria com a consultoria Stilingue, de 2019 a 2023 a menção ao termo ESG, que faz referência às ações e iniciativas desenvolvidas pelas organizações nas áreas ambiental, social e de governança, cresceu 2.600% nas redes sociais. Não por acaso, o conceito vem transformando diversos setores da sociedade e impulsionando o desenvolvimento dos colaboradores em relação às melhores práticas a serem adotadas pelas empresas.

Em busca dessa necessária capacitação, os administradores e tecnólogos em gestão estão cada vez mais atentos à oferta de conteúdos sobre o tema. Segundo o levantamento “Os profissionais de Administração e a agenda ESG”, promovido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA-SP e que ouviu 311 registrados, 82% dos respondentes disseram acreditar que conhecer a agenda ESG pode melhorar suas oportunidades no mercado de trabalho e 63,3% deles pretendem adquirir mais conhecimento em eventos e conteúdos gratuitos, como reportagens, entrevistas e vídeos.

Para o presidente do CRA-SP, Adm. Alberto Whitaker, esses resultados mostram a importância de a sociedade pensar na difusão do conhecimento como fator crucial para o desenvolvimento do país. “Todos nós, agentes públicos ou privados, temos responsabilidade na formação dos nossos profissionais, em maior ou menor grau. O Encontro do Conhecimento em Administração - ENCOAD, maior evento anual do CRA-SP, por exemplo, que será realizado nos próximos dias 24 e 25 de setembro, vai trazer como tema central ‘O Impacto da Administração no ESG’ e será uma enorme oportunidade de capacitação gratuita, vindo ao encontro do anseio da classe, que é adquirir mais conhecimento sem custo”, explica.

Para compor os painéis, palestras e entrevistas do ENCOAD 2024, que este ano chega à sua 15ª edição, o CRA-SP contará com especialistas das áreas ambiental, social e de governança, como o secretário-executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, José Renato Nalini; o fundador e CEO da consultoria Humanizadas, Pedro Paro; a diretora-geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, Valéria Café; a especialista em ESG e conselheira de grandes empresas, Maria Fernanda Teixeira; o diretor-geral do Instituto Akatu, Lucio Vicente; o presidente e idealizador da Ambiafro, Carlos Eduardo Marques; entre outros.

“Embora seja promovido para o profissional e estudante de Administração, o ENCOAD mantém a sua tradição de ser um evento gratuito e aberto ao público em geral. Além disso, não podemos debater uma temática tão importante restringindo o acesso ou dificultando a participação de quem deseja adquirir mais conhecimento. Ao fazermos o evento de forma online, com transmissão pelo YouTube, também diminuímos o deslocamento dentro de um grande centro, como a cidade de São Paulo, e permitimos a participação de qualquer lugar do país”, defende Whitaker.

A programação completa e as inscrições para a 15ª edição do ENCOAD podem ser realizadas por meio do hotsite do evento.

Website: https://crasp.gov.br/