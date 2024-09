A KnowBe4, provedora da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e simulação de phishing do mundo, anunciou hoje que emitiu um aviso sobre um golpe de contratação de funcionários falsos norte-coreanos, que a organização experimentou recentemente e mitigou com sucesso.

Recentemente, a KnowBe4 divulgou publicamente informações sobre como um “funcionário falso” da Coreia do Norte foi acidentalmente contratado e detectado. O falso funcionário foi detectado muito rapidamente depois que começou a acessar o laptop que lhe foi enviado de maneira incomum. Seu acesso restrito (ou limitado)àintegração foi desativado 25 minutos após o primeiro alerta de segurança. Nenhum acesso ilegal foi obtido e nenhum dado foi perdido, comprometido ou exfiltrado em nenhum sistema da KnowBe4.

“Existem sinais comuns desse esquema de contratação de funcionários falsos, tanto durante quanto após o processo de contratação”, disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. “Toda organização deve educar os funcionários envolvidos no processo de contratação sobre os riscos e considerar várias táticas de mitigação, como atualizar o processo de contratação da organização para incluir a solicitação de impressão digital do candidato para fins de verificação de identidade, modelar ameaças no processo de contratação da organização, entre outras. Fomos inspirados a compartilhar nossa experiência com essa situação infeliz para conscientizar sobre a extensão desse problema e usá-la como um alerta para ajudar a proteger outras organizações de se tornarem vítimas”.

Este novo whitepaper detalha como é o setor de funcionários falsos da Coreia do Norte, compartilha muitos dos sinais a serem observados e discute muitas maneiras pelas quais as organizações podem atualizar suas políticas de contratação para evitar a contratação de funcionários falsos. Para fazer baixar o whitepaper North Korean Fake Employees Are Everywhere! How To Protect Your Organization (Os funcionários falsos da Coreia do Norte estão em toda parte! Como proteger sua organização), clique aqui. Saiba mais sobre a KnowBe4 em www.knowbe4.com.

A KnowBe4, fornecedora da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e simulação de phishing do mundo, é usada por mais de 70.000 organizações espalhadas pelo mundo. Fundada por Stu Sjouwerman, especialista em TI e segurança de dados, a KnowBe4 ajuda as organizações a lidar com o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraudes de CEOs e outras táticas de engenharia social por meio de uma abordagem de nova escola para o treinamento de conscientização sobre segurança. O falecido Kevin Mitnick, especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e diretor de cibersegurança da KnowBe4, ajudou a criar o treinamento da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. As organizações contam com a KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como a última linha de defesa e confiam na plataforma KnowBe4 para fortalecer sua cultura de segurança e reduzir o risco humano.

