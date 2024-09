Dia da Árvore visa conscientizar sobre a importância da preservação ambiental

No dia 21 de setembro comemora-se o Dia da Árvore, que foi instituído no Brasil pelo presidente Castelo Branco. Ele sancionou um decreto-lei em 24 de fevereiro de 1965.

A data tem como objetivo principal a conscientização sobre a importância da flora para o equilíbrio da vida no planeta. A árvore é um grande símbolo da natureza e, é uma das mais importantes riquezas do ecossistema.

O desmatamento que avança no território nacional coloca em risco atividades econômicas como o ecoturismo, o manejo florestal e o extrativismo.

“As árvores são as responsáveis por atuar no combate à poluição, contribuindo para melhorar a qualidade do ar respirado, reduzir o calor e a incidência direta de raios solares, além de serem importantes para a retenção das águas das chuvas, reduzindo a ocorrência de enchentes”, enfatiza Vininha F. Carvalho, ambientalista e editora da Revista Ecotour News.

A Lei 12.651/2012, intitulada como Código Florestal Brasileiro, define Áreas de Proteção Ambiental (APPs) como uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Estas áreas protegidas são espaços legalmente instituídos, buscando que sejam garantidas a proteção e integridade do equilíbrio em um ecossistema.

Segundo pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP), cada hectare de floresta em desenvolvimento é capaz de absorver de 150 a 200 toneladas de carbono, sendo um aspecto positivo no processo de utilização das florestas no combate à poluição.

“As árvores são essenciais para a sobrevivência e qualidade de vida de muitas espécies, inclusive a humana. O movimento de urbanização continua crescendo e, com ele, muitas vezes também cresce o descuido com as florestas. Por meio da fotossíntese, as florestas são capazes de absorver o dióxido de carbono e garantir a qualidade de vida no planeta”, finaliza Vininha F. Carvalho.

Website: https://www.revistaecotour.news