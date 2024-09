Dia Mundial da Limpeza: Abralimp ensina como limpar ambiente

Em 20 de setembro, no Dia Mundial da Limpeza, a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (Abralimp) apresentará, pela primeira vez, um curso online gratuito destinado a profissionais de limpeza e todos os interessados que queiram atuar na área. O treinamento promovido pela Unidade de Formação Profissional da Abralimp (UniAbralimp) visa fornecer dicas sobre como limpar um ambiente de maneira eficaz, promovendo não apenas a saúde individual, mas também o bem-estar coletivo e a sustentabilidade.

O objetivo da iniciativa é conscientizar sobre como a limpeza vai além da estética, mas é também um componente essencial para a saúde pública. Em um mundo onde a conscientização sobre boas práticas é cada vez mais crucial, o curso "Limpeza que Transforma: Revolucione Sua Vida e Carreira" oferecerá um aprendizado aprofundado que integra técnicas de limpeza profissional com a relevância social e ambiental dessa atividade.

As palestrantes Veridiana Gomes e Ana Chelucci, especialistas no setor, compartilharão suas experiências e conhecimentos, oferecendo insights para quem deseja se profissionalizar na área ou aprender processos de limpeza eficazes. Destacam-se os temas:

Conceitos básicos: Muito mais do que se imagina, a limpeza envolve técnicas específicas que garantem eficiência e qualidade.

Muito mais do que se imagina, a limpeza envolve técnicas específicas que garantem eficiência e qualidade. Limpeza Profissional x Limpeza Doméstica: As diferenças são marcantes, e conhecer essas nuances pode alavancar a carreira de quem atua na área.

As diferenças são marcantes, e conhecer essas nuances pode alavancar a carreira de quem atua na área. Dicas de produtividade e sustentabilidade: Controlar o tempo, manter a qualidade e adotar práticas sustentáveis ??são questões essenciais.

Controlar o tempo, manter a qualidade e adotar práticas sustentáveis ??são questões essenciais. Valorização do profissional: Como o reconhecimento do trabalho de limpeza impacta positivamente.

Como o reconhecimento do trabalho de limpeza impacta positivamente. Mercado de trabalho: As oportunidades estão crescendo à medida que as empresas reforçam a importância de uma limpeza bem-feita e profissional.

As inscrições já estão abertas e são gratuitas. O curso ocorrerá de forma online, permitindo que todos tenham acesso ao conhecimento e às ferramentas necessárias para realizar uma limpeza eficaz.

Treinamento: Limpeza que transforma: revolucione sua vida e carreira

Data: 20 de setembro de 2024

Horário: 9h às 10h30

Formato: Online e gratuito

Inscrições no site da Uniabralimp

Sobre a Abralimp

Fundada em 1986, a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (Abralimp) tem como missão integrar, capacitar, promover, desenvolver e valorizar o mercado de limpeza profissional, proporcionando bem-estar e preservando a saúde e meio ambiente. No seu quadro associativo, congrega as empresas de toda a cadeia produtiva do setor de limpeza profissional formada em sua categoria institucional por distribuidores de máquinas, equipamentos, descartáveis e produtos, fabricantes e importadores de máquinas, fabricantes de equipamentos, dosadores e acessórios, fabricantes de químicos, fabricantes de descartáveis, prestadores de serviços, além das empresas que se relacionam de forma direta e indireta com a atividade.