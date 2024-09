Mundo Corporativo

Solução ajuda empresas a fortalecer a presença digital

Em um mercado competitivo, a presença digital pode contribuir para o sucesso de restaurantes e cafés. O Cardapex, após um rebranding estratégico, oferece soluções como sites personalizados, cardápios digitais e integração com QR codes, melhorando a experiência do cliente e facilitando a gestão e o marketing. A plataforma visa aumentar a visibilidade online e ajudar estabelecimentos a se destacarem no setor.