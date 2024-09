Em meio às crescentes consultas de empresas e organizações internacionais sobre o estabelecimento de sedes e filiais nos EAU e Dubai, a 26ª Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition (WETEX) irá apresentar uma série de oficinas e painéis de discussão que irão se concentrar em facilidades e incentivos que Dubai oferece a empresas que visam novas sedes ou filiais no Emirado. Os seminários irão ressaltar as estruturas regulatórias e legislativas flexíveis de Dubai, diversas opções de investimento em vários setores, oportunidades atraentes e perspectivas de negócios promissoras, infraestrutura digital robusta, segurança e proteção, bem como outros fatores que aumentam a confiança dos investidores e empresas, que posicionam Dubai como um centro mundial de investimentos e um destino preferencial para investidores e empreendedores ao redor do mundo.

A Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organiza a WETEX sob as diretrizes de Sua Alteza, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos EAU e Governante de Dubai, de 1 a 3 de outubro de 2024 no Dubai World Trade Centre.

"Como a maior exposição da região com foco em energia, água, desenvolvimento ecológico, sustentabilidade, rede inteligente, transporte sustentável e setores relacionados, a WETEX serve como uma plataforma mundial para compreender as necessidades do mercado, explorar projetos futuros e identificar oportunidades de participação em projetos de energia limpa e renovável nos EAU e em toda a região. É um excelente local para explorar oportunidades de investimento, fazer parcerias, fechar negócios e iniciar contatos com empresas, tomadores de decisão e investidores de todo o mundo. Ao longo dos anos, temos visto um crescente interesse de investidores, empreendedores e expositores em estabelecer sedes e filiais em Dubai após obter informações sobre o competitivo ambiente de negócios de Dubai através da WETEX. O status de Dubai como uma cidade internacional e um destino líder para viver, trabalhar e investir continua atraindo a atenção mundial", disse Sua Excelência, Saeed Mohammed Al Tayer, Diretor Geral e Diretor Executivo da DEWA, Fundador e Presidente da WETEX.

Os EAU oferecem aos investidores mais de 40 zonas francas multidisciplinares, nas quais expatriados e investidores estrangeiros podem ter propriedade total de empresas. Estas zonas são caracterizadas por sua infraestrutura altamente eficiente e serviços distintos que facilitam fluxos de trabalho suaves, poupando tempo e esforço consideráveis ??para as empresas.

