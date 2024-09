Curitiba reúne 5000 varejistas de material de construção em feira do setor

Entre os dias 17 e 19 de setembro, Curitiba será o centro de grandes negócios para o setor de material de construção. A segunda edição da ExpoMatcon, Feira do Varejo de Material de Construção, reunirá comerciantes e indústrias do setor no pavilhão da Viasoft Experience, na capital paranaense. Organizada pela Acomac Grande Curitiba – Associação de Comerciantes de Material de Construção de Curitiba, região e litoral –, pelo Simaco/PR e pelo Sebrae/PR, o evento é resultado da união de entidades do setor em busca de maior desenvolvimento, capacitação e oportunidades desse segmento essencial da cadeia produtiva brasileira.

Segundo os organizadores, mais de 5000 visitantes são esperados nos três dias de evento. A ExpoMatcon 2024 dobrou de tamanho em relação a edição do ano passado e agora ocupa mais de 4 mil m2, com mais de 100 marcas expositoras confirmadas. “É onde os lojistas encontram condições especiais de negociações direto com a indústria”, afirma Ademilson Milani, presidente da Acomac Grande Curitiba e do Simaco PR. A feira também atrai um grande número de visitantes interessados em conhecer as últimas tendências e inovações do mercado.

Além dos estandes com as principais indústrias do Paraná e do Brasil, a programação inclui uma Rodada de Negócios promovida pelo Sebrae para conectar lojistas e fornecedores de produtos e serviços, além de um dos destaques do evento que é a palestra sobre liderança e gestão de equipe com o ex-jogador Zico. A palestra é exclusiva para os inscritos na feira, que é exclusiva para donos, colaboradores de lojas de material de construção e vendedores e representantes de indústrias e distribuidores.

O crescimento do evento, que já tem a 3ª edição confirmada, revela a importância do setor. "Promover os negócios locais é algo que está na nossa essência e o trabalho em conjunto para fazer o elo entre o comércio e a indústria é fundamental para o crescimento das empresas", afirmou César Risseti, diretor técnico do Sebrae Paraná.

Segundo o presidente da Fecomércio do Paraná, Ari Bittencourt, a feira acontece em um momento de crescimento do setor da construção no Paraná. No primeiro semestre de 2024, a construção apresentou um crescimento de 3,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior, superando a alta de 2,9% observada na economia como um todo, de acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). "O varejo acompanha esse cenário, demonstrando ser um momento propício para os negócios, o que gera uma perspectiva favorável em relação aos resultados da ExpoMatcon para expositores e visitantes", afirma o presidente.

Oportunidades de negócios para lojistas e indústrias

Como diferencial para os lojistas que visitam a Feira do Varejo de Material de Construção, os expositores preparam tabelas especiais de venda com condições exclusivas para quem efetua a compra durante a ExpoMatcon. É o caso da Fortlev, indústria de caixas d'água, tubos e conexões em PVC. "Preparamos uma ação diferenciada para feira com oportunidades de novos negócios. Convidamos nossos clientes que já confirmaram presença na feira com essa visão. Promover esse espaço único é fundamental para que a feira se consolide ainda mais. Quem vier, só vai ganhar", adianta a representante comercial da Fortlev, Cleopatra Saad.

De acordo com a diretora-executiva da Acomac Curitiba, Patricia Bernardi, as expectativas crescem a cada edição. “No ano passado, a primeira edição, com 60 expositores, atraiu mais de três mil visitantes e gerou cerca de R$ 20 milhões em negócios. Tivemos um excelente evento em um espaço de 2 mil metros quadrados. Agora que dobramos a área e aumentamos o número de expositores, esperamos mais de cinco mil visitantes”, destaca a executiva.

Entre os inscritos, também é esperado um ambiente de oportunidades comerciais. "Em termos de negócios, é uma oportunidade muito interessante. Sempre há produtos diferentes e novas parcerias que podem ser feitas durante ou após a feira. É realmente muito legal, até mesmo para conhecer as novas tendências do mercado de material de construção e o que há de novo. Isso pode contribuir bastante para o nosso dia a dia, já que somos consumidores de produtos e materiais de construção", afirma Hermes de Souza dos Santos, lojista proprietário da HP Bombas.

Para incentivar ainda mais as compras, os participantes concorrem a prêmios, como sorteio de notebooks, recebendo um cupom a cada R$ 1 mil em compras. O evento é exclusivo para CNPJs que atuem em lojas, atacadistas ou indústrias de material de construção.

Serviço:

ExpoMatcon 2024

Data: De 17 a 19 de setembro

Horário: Das 11h às 21h

Local: Viasoft Experience (Universidade Positivo)

Rua Prof. Pedro Parigot de Souza, 5.300

Ecoville - Curitiba/PR





Inscrições gratuitas pelo site: https://www.expomatcon.com.br





Programações extras - ExpoMatcon





17/09 (9h30): Solenidade de abertura oficial

18/09 (9h30): Rodada de Negócios Inovação/Sebrae

19/09 (9h30): Palestra com o ex-jogador Zico

Website: http://expomatcon.com.br