Evento discute tendências de educação em SP

Aproximadamente mil gestores escolares de todo o Brasil participaram de um evento focado em educação bilíngue, em São Paulo, nos dias 10 e 11 de setembro. Realizado pela International School (IS), o “Best Experience” foi desenhado para inspirar profissionais de educação de todo o país, com palestras de nomes reconhecidos como Viviane Mosé, Arthur Igreja, Murilo Gun, Guilherme Horn e Braulio Bessa.

Entre os palestrantes, um dos destaques foi a apresentação da filósofa, poeta e psicóloga Viviane Mosé. Para ela, a escola tem que ser um ambiente de troca e de interação. É preciso criar dinâmicas em que crianças e jovens, assim como os professores, se relacionam. “A gente precisa produzir alegria e bem-estar”, disse.

Também participou o empresário em tecnologia, Murilo Gun, que deu dicas de como estimular a criatividade. Para ele, as crianças devem ser observadas e usadas como exemplo. “As crianças são mestre em criatividade, podemos aprender com elas se dermos espaços para elas criarem”, explicou.

Outros especialistas em inovação e empreendedorismo deram dicas sobre o uso de tecnologia e inteligência artificial na atualidade, como foi o caso de Arthur Igreja e Guilherme Horn. Caito Maia, fundador da Chilli Beans, e Braulio Bessa,

Desenvolvido pela International School, que tem 5 troféus do Prêmio Caio, o Best Experience apresentou ainda o conceito de “edutainment”, a combinação entre educação e entretenimento, abordagem que tem sido cada vez mais utilizada para engajar os estudantes. Um dos exemplos apresentados foi a plataforma IS Max, que poderá ser usada pelas escolas ainda neste ano, com conteúdos em vídeo que melhoram o aprendizado de inglês entre crianças e jovens.

Além de abordar temas de grande relevância e as principais tendências da área educacional, com foco na abordagem do Edutainment, o Best Experience promoveu um espaço de troca e de interação entre educadores. “Nós reunimos as melhores escolas do Brasil em um evento que marcou o início de uma segunda revolução, na qual educação e entretenimento vão andar lado a lado”, afirma Ulisses Cardinot, CEO e fundador da IS.

