Redtrust participa da Mind The Sec com estande próprio

A Redtrust, pertencente à Keyfactor, participará do Mind The Sec, um dos maiores eventos de segurança da informação e Cibersegurança da América Latina, que acontecerá de 17 a 19 de setembro no Transamérica Expo Center, em São Paulo. A empresa apresentará em seu estande (E84), de 12 metros quadrados, as mais recentes inovações e celebrará o marco de um ano de aniversário da presença no Brasil.

José Luiz Vendramini, representante de Vendas da Redtrust na América Latina, realizará uma palestra em 17 de setembro às 17h no Palco 4 Joan Clarke. “Estamos extremamente orgulhosos de comemorar nosso primeiro ano de operações no Brasil e no Mind The Sec teremos a oportunidade de demonstrar a eficiência de nossas soluções para controle e gerenciamento de certificados digitais in loco”, ressalta Vendramini.

“O mercado brasileiro tem se mostrado muito receptivo às nossas soluções de segurança cibernética, e esse evento é uma excelente oportunidade para fortalecer nossa presença e engajar diretamente com nossos clientes e parceiros”, completa.

De acordo com José Luiz Vendramini, no estande da Redtrust os visitantes poderão participar de atividades com direito a prêmios e interagir com a equipe especializada da companhia para entender como as ferramentas podem ajudar na proteção de dados valiosos em um ambiente digital cada vez mais complexo.

Aniversário de um ano no Brasil

A escolha do país pela Redtrust faz parte da estratégia de internacionalização da empresa, impulsionada pelo crescente uso de certificados digitais nacionais e pela demanda por soluções confiáveis de gestão de identidade digital.

"O Brasil, com seu rápido avanço na digitalização dos negócios, enfrenta desafios crescentes em relação à segurança digital e possui uma regulação muito similar à espanhola, o que também facilitou nossa entrada no país", pontua Vendramini. “Crescemos 150% desde que iniciamos as operações no Brasil”, afirma.

Com a implementação da nota eletrônica e o aumento das transações digitais em setores-chave como finanças, saúde, educação, tecnologia e administração pública, os certificados digitais se tornaram essenciais para a autenticação e assinatura digital de documentos e comunicações. “No Brasil, os terrores com mais oportunidades são os de bancos, seguros e construtoras, seguido de pequenas empresas da área jurídica e gestão de terceiros”, completa José Luiz.

Além de oferecer uma solução de gestão de certificados digitais de ponta, a Redtrust está construindo uma rede sólida de parceiros no Brasil para atender às necessidades específicas das organizações locais. “Os parceiros que decidirem ingressar neste mercado em ascensão terão grandes oportunidades de crescimento, dada sua maior usabilidade tanto para tarefas de autenticação e realização de trâmites com a Administração Pública quanto para a assinatura de documentos de qualquer setor”, finaliza.

Website: https://redtrust.com/pt-br/