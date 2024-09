A filosofia da Deriv, centrada no cliente, garantiu-lhe o prémio de “Best Customer Support” nos Global Forex Awards, coincidindo com a celebração dos seus 25 anos a capacitar traders.

O ano de 2024 tem sido um ano de grandes conquistas para a Deriv, que, no início do ano, arrecadou os prémios de “Most Trusted Broker”, “Best Trading Experience” (LATAM) 2024 e “Best Latam Region Broker”.







LIMASSOL, Chipre, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Deriv, uma empresa de negociação online de reconhecimento global com um percurso de 25 anos pautado pela confiança, inovação e serviço, foi distinguida pelo seu notável apoio ao cliente ao conquistar o prémio de "Best Customer Support" nos prestigiados Global Forex Awards.

O prémio de “Best Customer Support”, que coincide com o 25º aniversário da Deriv, reconhece a firme dedicação da empresa em proporcionar aos seus clientes uma experiência de apoio contínua e eficiente, reforçando o seu compromisso em oferecer um ambiente de negociação de excelência.

O sucesso da empresa nos últimos 25 anos tem sido sustentado por uma abordagem centrada no cliente. A Deriv disponibiliza recursos educativos exclusivos, condições de negociação competitivas, plataformas intuitivas e produtos inovadores. Adicionalmente, tem investido de forma contínua no fortalecimento do seu serviço de apoio ao cliente, através da sua Base de Conhecimentos, Centro de Ajuda, Live Chat e serviço de WhatsApp, para assegurar um suporte rápido e eficaz.

Rakshit Choudhary, co-CEO da Deriv, comentou: “Os nossos clientes são o centro de tudo o que fazemos. Este reconhecimento é um reflexo do trabalho árduo da nossa equipa de apoio ao cliente, que se esforça constantemente para superar as expectativas dos nossos clientes. Ao celebrarmos os 25 anos da Deriv, reafirmamos o nosso compromisso em oferecer um serviço de excelência e em capacitar traders em todo o mundo.”

“Este prestigiado reconhecimento valida o nosso compromisso com a inovação e reforça a confiança que os nossos clientes depositam em nós. Inspira-nos a continuar a ultrapassar limites, a definir novos padrões na indústria e a dar prioridadeàsatisfação do cliente em todas as nossas ações”, afirmou Jeyavarthini Vairakanan, VP de Experiência do Cliente.

A filosofia de apoio ao cliente da Deriv assenta em valores de integridade, capacidade de resposta e especialização. A empresa reconhece que a negociação pode ser complexa e esforça-se por tornar o percurso dos seus clientes o mais simples possível. Esteja em causa uma dúvida simples ou a resolução de uma questão mais complicada, a equipa de apoio da Deriv está sempre disponível para ajudar e tem investido na disponibilização de materiais educativos e e-books para traders de todos os níveis.

Sobre a Deriv

Ao longo dos últimos 25 anos, a Deriv tem-se dedicado a tornar a negociação online acessível a todos, em qualquer lugar. Com a confiança de mais de 2,5 milhões de traders em todo o mundo, a empresa oferece uma vasta gama de opções de negociação e disponibiliza mais de 200 ativos em mercados populares, através de plataformas premiadas e intuitivas. Com uma equipa global de mais de 1.400 pessoas, a Deriv criou um ambiente que celebra as conquistas, promove o crescimento profissional e fomenta o desenvolvimento de talentos, refletido na sua acreditação Platinum pelos Investors in People.

Contacto de Imprensa:

pr@deriv.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93590444-091b-47df-9ce6-328611d451da/pt

