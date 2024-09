A Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia, lançou um estudo de pesquisa examinando fornecedores de serviços de tecnologia de marketing (MarTech) que ajudam empresas no Brasil a maximizar o poder de suas marcas e estender o alcance e o impacto de suas comunicações com os clientes.

Os resultados do estudo serão publicados em um relatório abrangente do ISG Provider Lens™, MarTech Service Providers 2024, com lançamento previsto para fevereiro de 2025. O estudo avaliará companhias que fornecem tecnologias e serviços para ajudar as empresas a se envolverem com os clientes por meio de marketing digital, análise de dados, estratégia de conteúdo e publicidade digital.

Os compradores corporativos poderão usar as informações do relatório para avaliar seus relacionamentos atuais com fornecedores, possíveis novos compromissos e ofertas disponíveis, enquanto os consultores da ISG usam as informações para recomendar fornecedores aos clientes do lado comprador da empresa.

O marketing está retomando seu papel original de defensor dos clientes dentro das organizações brasileiras, um papel que a TI assumiu quando os investimentos em MarTech se tornaram parte das transformações digitais gerais.

“Hoje, as empresas que não conseguem entregar experiências omnicanal fortes enfrentam a ira de seus clientes, a perda de participação de mercado e o risco existencial para seus negócios”, disse Namratha Dharshan, líder de negócios chefe da ISG Research. “Marketing e TI devem ser parceiros próximos para garantir uma experiência perfeita para os clientes entre os mundos físico e digital.”

A ISG distribuiu pesquisas para mais de 60 fornecedores de MarTech que atendem ao mercado brasileiro. Trabalhando em colaboração com os consultores globais da ISG, a equipe de pesquisa produzirá três quadrantes representando os serviços de MarTech que a empresa típica compra com base na experiência da ISG trabalhando com seus clientes. Os três quadrantes são:

Digital Presence & Digital Ads , avaliando fornecedores que ajudam os clientes a otimizar resultados de marketing de mídia social, marketing de conteúdo, marketing viral, mensagens diretas, otimização de mecanismos de busca e publicidade paga. Os fornecedores devem ter a capacidade de planejar e gerenciar campanhas, criar conteúdo e demonstrar ROI.

, avaliando fornecedores que ajudam os clientes a otimizar resultados de marketing de mídia social, marketing de conteúdo, marketing viral, mensagens diretas, otimização de mecanismos de busca e publicidade paga. Os fornecedores devem ter a capacidade de planejar e gerenciar campanhas, criar conteúdo e demonstrar ROI. Digital Experience , examinando fornecedores de serviços para aprimorar o engajamento do cliente por meio da tecnologia, incluindo design de interface e prototipagem, personalização orientada por dados, AR/VR e chatbots . Os principais fornecedores entregam experiências personalizadas para consumidores individuais usando ferramentas como testes A/B e tecnologia avançada como IA e machine learning .

, examinando fornecedores de serviços para aprimorar o engajamento do cliente por meio da tecnologia, incluindo design de interface e prototipagem, personalização orientada por dados, AR/VR e . Os principais fornecedores entregam experiências personalizadas para consumidores individuais usando ferramentas como testes A/B e tecnologia avançada como IA e . Analytics and Intelligence,avaliando fornecedores de serviços e tecnologias para coletar e analisar dados sobre compradores online e offline, para que os clientes possam entender melhor o comportamento do usuário e otimizar os resultados comerciais. As ofertas incluem ferramentas de análise, plataformas de gerenciamento de dados, análise da web e previsão do comportamento do consumidor.

O relatório vai abranger o mercado de serviços de MarTech do Brasil e examinará os produtos e serviços disponíveis. O analista da ISG Daniel Rodrigo Bastreghi atuará como autor.

Uma lista de fornecedores e vendedores identificados e mais detalhes sobre o estudo estão disponíveis nesta brochura digital. Empresas não listadas como fornecedoras de serviços de MarTech podem entrar em contato com a ISG e solicitar sua inclusão no estudo.

Todas as avaliações do ISG Provider Lens™ de 2024 apresentam dados expandidos de experiência do cliente (CX) que medem a experiência empresarial real com serviços e soluções de fornecedores específicos, com base na pesquisa contínua de CX do ISG. Os clientes empresariais que desejam compartilhar sua experiência sobre um fornecedor específico são incentivados a se registrar aqui para receber uma URL de pesquisa personalizada. Os participantes receberão uma cópia deste relatório em troca de seu feedback.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 900 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240912702741/pt/

Press Contacts:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

will.thoretz@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

thabata@mondonipress.com.br