TD SYNNEX (NYSE: SNX), distribuidora e agregadora líder global de soluções para o ecossistema de TI, anunciou hoje que celebrou um acordo para adquirir a divisão de migração em nuvem da IPsense, uma provedora líder de soluções em nuvem no Brasil. Com a adição desta unidade de negócios da IPsense, a TD SYNNEX criará um centro de competência em nuvem no Brasil para ajudar os parceiros a migrarem as cargas de trabalho de seus clientes para a nuvem. Essa nova prática será equipada com serviços avançados de nuvem e experiência, permitindo que os parceiros ofereçam migrações perfeitas e eficazes para a nuvem.

A conclusão da aquisição depende das condições habituais de fechamento e espera-se que seja concluída dentro de 30 a 90 dias.

A adição da divisão de negócios de migração em nuvem da IPsense apoia o foco da TD SYNNEX em fornecer maior valor para seus revendedores, fortalecendo seu portfólio de serviços. A divisão da IPsense adquirida é especializada no design, integração e implementação de soluções da AWS. Após a aquisição, a TD SYNNEX integrará o modelo de vendas de negócios ao modelo de distribuição de duas camadas, aproveitando os pontos fortes de ambas as empresas para melhor apoiar e capacitar nossos parceiros com um portfólio abrangente de soluções em nuvem para migrações bem-sucedidas da carga de trabalho do usuário final. Essa abordagem promove projetos de parceiro para parceiro, incentivando a colaboração, ajudando a construir alianças mais fortes e permitindo que os clientes se beneficiem da experiência uns dos outros para crescimento e sucesso mútuos.

“A transformação digital continua sendo uma prioridade máxima para as empresas na América Latina, e a adição da unidade de negócios de migração em nuvem da IPsense fortalecerá significativamente nossa posição e a posição de nossos revendedores como principais participantes na jornada de transformação digital da região. Ao combinar a experiência e habilidades técnicas excepcionais deles com nossas ofertas existentes, estamos mais bem equipados para oferecer aos nossos parceiros soluções em nuvem escaláveis, seguras e avançadas, adaptadas às necessidades de nossos parceiros e seus clientes na região. A criação do centro de competência em Nuvem ressalta nossa dedicação em capacitar nossos parceiros com os recursos necessários para prosperar no ecossistema de nuvem”, comentou Otávio Lazarini, presidente da TD SYNNEX da América Latina e Caribe.

“Tornar-se parte da TD SYNNEX é um marco animador para nós, pois abre caminho para oportunidades de crescimento sem precedentes no mercado. Nosso sucesso foi construído com base no conhecimento e no compromisso de nossa equipe talentosa, e ingressar na TD SYNNEX nos permitirá fornecer ainda mais valor aos parceiros no Brasil e, consequentemente, de modo mais amplo na América Latina e Caribe. Ao combinar nossos recursos e experiência, expandiremos nossos negócios, ofereceremos nossas habilidades para os parceiros, impulsionaremos a transformação e alcançaremos resultados excepcionais”, disse Luiz Herculano, sócio fundador e diretor, IPsense.

Os negócios de analytics, big data e machine learning da IPsense não estão incluídos nessa transação e permanecerão com os atuais proprietários sob uma nova marca, com George Randolph gerenciando os negócios no futuro.

Sobre a TD SYNNEX

A TD SYNNEX (NYSE: SNX), é uma distribuidora líder e agregadora de soluções para o ecossistema de TI. Somos um parceiro inovador que ajuda mais de 150 mil clientes em mais de 100 países a maximizar o valor dos investimentos em tecnologia, demonstrar resultados de negócios e proporcionar oportunidades de crescimento. Com sede em Clearwater, Flórida, e Fremont, Califórnia, os 23.000 colegas de trabalho da TD SYNNEX se dedicam a unir produtos, serviços e soluções de TI atraentes de mais de 2.500 fornecedores de tecnologia de alto nível. Nosso portfólio de edge para nuvem está ancorado em alguns dos segmentos de tecnologia de maior crescimento, incluindo nuvem, cibersegurança, big data/análise, IA, IoT, mobilidade e tudo como serviço. A TD SYNNEX tem o compromisso de atender a clientes e comunidades, e acreditamos que podemos ter um impacto positivo para as pessoas e nosso planeta, agindo intencionalmente como um cidadão corporativo respeitado. Almejamos ser um empregador diversificado e inclusivo preferido por talentos em todo o ecossistema de TI. Para obter mais informações, acesse www.TDSYNNEX.com, siga nossa sala de imprensa ou siga-nos no LinkedIn, Facebook e Instagram.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240912509316/pt/

Contato com a imprensa:

Karina Seir

gerente de comunicação da América Latina e Caribe

TD SYNNEX

Karina.Seir@tdsynnex.com

Celular: +1 305 542 0049