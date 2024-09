A KT Corporation, a LG Electronics Inc. e a Vodafone Group Services Limited se tornaram as mais recentes empresas a se unirem ao consórcio de patentes de IoT celular da Sisvel, consolidando ainda mais o status do programa como a solução de licenciamento completa para fabricantes de dispositivos com IoT celular.

Com estas incorporações, mais de 50% de todos os SEPs NB-IoT e LTE-M agora estão disponíveis através de uma licença de consórcio única da Sisvel. O programa permite que os implementadores obtenham acesso a 34 portfólios de patentes separados em uma transação rápida e fácil, com taxas a partir de apenas US$ 0,08 por dispositivo.

O programa Sisvel Cellular IoT representa uma gama diversificada de proprietários de patentes de todo o ecossistema de telecomunicações e IoT. Estes incluem fornecedores de infraestrutura móvel, fabricantes de produtos e componentes, e operadoras de rede. Todos compartilham um grande interesse em impulsionar o crescimento contínuo da IoT celular em diversos setores verticais.

“Estamos orgulhosos de receber a LG Electronics, a KT Corporation e a Vodafone como nossos mais novos membros. A presença deles reforça de modo significativo a cobertura de patentes disponível mediante o consórcio", disse o diretor do programa de IoT da Sisvel Cellular, Sven Torringer. "Desde o primeiro dia, nossa meta tem sido fornecer aos fabricantes de dispositivos com IoT celular a previsibilidade de que precisam para expandir seus negócios, garantindo ao mesmo tempo um retorno justo aos inovadores. Junto com nosso recente contrato com a Nordic Semiconductor, o anúncio de hoje destaca o crescente consenso do setor em torno de nossa solução."

