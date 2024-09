O Mundial de Futsal 2024 começa na próxima semana, reunindo as melhores seleções do planeta para um espetáculo esportivo que promete muita emoção.

O Brasil, maior campeão da história com cinco títulos, entra em quadra com o objetivo claro de conquistar o hexa.

O técnico da Seleção Brasileira, Marquinhos Xavier, demonstrou confiança no desempenho do time durante a preparação para o torneio. "Estamos prontos e focados. O trabalho tem sido intenso, e acredito que estamos no caminho certo para mais um grande desempenho nesta competição", disse o treinador.

Entre os principais jogadores da seleção, o ala Leandro Lino expressou a expectativa para o início do campeonato. "Vestir a camisa da Seleção Brasileira é sempre uma honra. Estamos cientes da responsabilidade que temos, mas estamos preparados para dar o nosso melhor e buscar esse título", afirmou.

Renato Carvalheiro, treinador de futebol nos Estados Unidos, comentou sobre a influência do futsal no desenvolvimento de seus atletas: "O futsal me ajuda muito no desenvolvimento do futebol de campo dos meus atletas aqui nos Estados Unidos. A dinâmica do jogo, o raciocínio rápido e o controle de bola são habilidades que meus jogadores em Coalinga aplicam no futebol de campo. Essa conexão é crucial para o crescimento deles como atletas", destacou Renato.

Primeira fase do Brasil no Mundial de Futsal 2024:

Brasil x Japão – Segunda-feira, 16 de setembro, 14h (horário de Brasília)

Brasil x Espanha – Quarta-feira, 18 de setembro, 16h (horário de Brasília)

Brasil x Egito – Sexta-feira, 20 de setembro, 13h (horário de Brasília)

Os jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos serão transmitidos ao vivo pelo canal SporTV e também estarão disponíveis no serviço de streaming oficial da FIFA. O Brasil novamente chega como uma das favoritas ao título.

O Brasil conquistou seu último título mundial de futsal em 2012, no Mundial da FIFA realizado na Tailândia. Naquela edição, a Seleção Brasileira venceu a Espanha por 3 a 2 na prorrogação, após um empate de 2 a 2 no tempo regulamentar, conquistando assim seu quinto título mundial. O jogo foi decidido por Neto, que marcou o gol da vitória no fim da prorrogação e foi eleito o melhor jogador do torneio. Com esse título, o Brasil reafirmou sua hegemonia no futsal mundial, somando mais um troféu à sua vasta coleção.

Desde então, o cenário internacional do futsal passou por grandes transformações, e Portugal emergiu como uma das novas potências.

A seleção portuguesa, liderada pelo craque Ricardinho, conquistou seu primeiro título mundial em 2021, no torneio realizado na Lituânia.

Portugal venceu a Argentina na final por 2 a 1, em uma partida emocionante, coroando uma geração talentosa de jogadores. Esse título colocou Portugal no mapa como uma força emergente do futsal, consolidando seu papel como uma das seleções mais competitivas da atualidade.

Agora, com o Brasil buscando reconquistar sua glória no Mundial de 2024 e Portugal defendendo seu título, a competição promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos.

