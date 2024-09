A Experian North America foi designada para a prestigiada categoria Best Workplaces in Technology™ de 2024 da Fortune. Esta homenagem destaca a cultura de alto desempenho dos locais de trabalho da Experian, que promove inovação, inclusão e equidade, bem-estar, crescimento e avanço dos membros da equipe.

Ao elaborar a lista das 100 melhores deste ano, a Fortune fez uma parceria com a empresa de análise de pessoas Great Place to Work® para pesquisar mais de 870.000 funcionários e coletar dados de empresas que representam mais de 6,1 milhões de funcionários. A pesquisa permitiu que os funcionários compartilhassem comentários confidenciais sobre a cultura de sua organização ao responder a 60 declarações que, quando reunidas, descrevem uma ótima experiência do funcionário, definida por altos níveis de confiança, respeito, credibilidade e muito mais.

"Este reconhecimento reflete o duro trabalho dos membros de nossa equipe em aproveitar a tecnologia avançada para solucionar problemas complexos para nossos clientes e nossa melhoria contínua em criar um local de trabalho ainda mais consistente e conectado", disse Jennifer Schulz, Diretora Executiva da Experian North America. "A homenagem serve como um comprovação do compromisso da Experian com nosso pessoal e suas necessidades dentro e fora do local de trabalho."

A Experian foi reconhecida na categoria 'Large Workplace', e um fator significativo para receber o prêmio foram os comentários recebidos dos funcionários da empresa na pesquisa 'Great Place to Work'.

Este é o terceiro reconhecimento notável da Experian nos últimos dois meses, tendo também recebido uma medalha de prata do 'Sentinel™ Commercial Entity Fraud Suite' da Experian como “Melhor Inovação em Conhecimento de Seu Cliente / Negócio (KYC/KYB)" pela Datos Insights, ocupando o 7º lugar no IDC FinTech Rankings de 2024 e ficando entre os 10 melhores provedores pelo terceiro ano consecutivo.

A Experian é uma das principais empresas da AnitaB.org para mulheres tecnólogas desde 2017 e homenageada pela Forbes como uma das melhores empregadoras da América de profissionais de tecnologia. A empresa defende o recrutamento diversificado em tecnologia através do suporte de organizações, incluindo AfroTech, Grace Hopper, Lesbians Who Tech e Out In Tech.

