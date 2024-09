Boomi™, líder em integração e automação inteligente, anunciou hoje que foi designada para a sexta lista anual da Fast Company dos Melhores Locais de Trabalho para Inovadores. A Boomi recebeu reconhecimento por sua cultura no local de trabalho, que promove a inovação e uma troca aberta de ideias, incentivando a cooperação multifuncional e contribuições de todos os níveis para agregar valor excepcional aos clientes.

A lista de Melhores Locais de Trabalho para Inovadores de 2024 homenageia organizações e empresas que demonstram um compromisso inspirador para incentivar e desenvolver a inovação em todos os níveis. Os 100 vencedores compreendem vários setores, incluindo entretenimento, biotecnologia, bens de consumo embalados, marketing, educação e saúde. Os indicados foram solicitados a preencher um formulário que abordava questões sobre projetos, investimentos, programas em toda a empresa e cultura dos locais de trabalho. Os editores da Fast Company avaliaram cada inscrição e realizaram pesquisas adicionais para gerar uma pontuação a cada empresa.

"Nos sentimos honrados por ser reconhecidos pela Fast Company como um dos Melhores Locais de Trabalho para Inovadores", disse Arlen Shenkman, Presidente da Boomi. "Este reconhecimento é uma comprovação da longa história da Boomi em promover uma cultura de inovação, onde nossos valores essenciais celebram a ousadia e a aceitação de riscos calculados para oferecer melhores resultados a nossos clientes, parceiros e comunidades nas quais trabalhamos. Temos muito orgulho em capacitar os membros de nossa equipe para contribuir de modo criativo, cooperar abertamente e lutar continuamente pela inovação e excelência."

Como pioneira em plataforma de integração como serviço (iPaaS), com uma das maiores bases internacionais de clientes entre fornecedores de plataforma de integração, a Boomi tem uma crescente comunidade de usuários com mais de 250.000 membros e uma rede mundial com cerca de 800 parceiros. A Boomi foi designada para a lista da Inc. 5000 de 2024 de empresas privadas com crescimento mais rápido na América do Norte e reconhecida pela CRN como uma empresa Cloud 100 e vencedora do 5-star Partner Program (Programa de Parcerias 5 Estrelas).

No ano passado, a Boomi assumiu a liderança em inovação de IA com a introdução da Boomi AI Agent Framework (Estrutura de Agentes de IA da Boomi) e seis Boomi AI Agents (Agentes de IA da Boomi) inaugurais que permitem que os clientes solucionem as urgentes exigências de integração e automação, ao aproveitar os recursos baseados em IA. A empresa também lançou recentemente o Boomi API Control Plane (Plano de Controle de APIs da Boomi), uma plataforma centralizada para descobrir, administrar e governar APIs em uma organização. À medida que a demanda empresarial por conectividade digital, IA, integração, gestão de APIs e soluções de automação inteligente cresce, a Boomi continua oferecendo soluções de tecnologia líderes de mercado que trazem resultados aos complexos desafios dos clientes, simplificam suas operações e impulsionam a inovação em suas organizações.

“A inovação é uma prioridade mundial que abrange todos os setores, e a lista deste ano reflete esta diversidade", diz Brendan Vaughan, Editor-Chefe da Fast Company. "Entre as dez primeiras aparecem quatro empresas com sede fora dos EUA e inclui representantes de tecnologia, publicidade, finanças, biotecnologia, produtos farmacêuticos, comércio eletrônico e setores sem fins lucrativos."

A edição da Fast Company dos Melhores Locais de Trabalho para Inovadores (outono de 2024) já está disponível online e a edição impressa estará nas bancas a partir de 17 de setembro de 2024. Participe da conversa sobre os Melhores Locais de Trabalho para Inovadores usando #FCBestWorkplaces.

Sobre a Fast Company

A Fast Company é a única marca de mídia totalmente dedicadaàintersecção vital de negócios, inovação e design, que envolve os mais influentes líderes, empresas e pensadores sobre o futuro dos negócios. Com sede na cidade de Nova York, a Fast Company é publicada pela Mansueto Ventures LLC, junto com nossa publicação irmã Inc., podendo ser encontrada online em www.fastcompany.com.

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em integração e automação inteligente, ajuda organizações ao redor do mundo a automatizar e agilizar processos cruciais para obter resultados de negócios com mais rapidez. Aproveitando recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta perfeitamente sistemas e administra fluxos de dados com gestão de APIs, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução abrangente. Com uma base de clientes que excede 20.000 empresas a nível mundial e uma rede em rápida expansão de mais de 800 parceiros, a Boomi está revolucionando a forma como empresas de todos os tamanhos conquistam agilidade empresarial e excelência operacional. Descubra mais em boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

