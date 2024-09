A CorFlow Therapeutics AG(CorFlow) anunciou hoje que arrecadou € 44 milhões em financiamento da Série B, coliderado pela Broadview Ventures e Panakes Partners com forte apoio contínuo da 415 Capital, o investidor de capital de risco inicial e maior acionista da CorFlow. A Merieux Equity Partners, Laerdal Million Lives Fund, Wellington Partners, M&L Investments, Unorthodox Ventures, KOFA Healthcare e Monte Carlo Capital participaram no consórcio multinacional.

Concomitantemente ao financiamento, David Prim da Broadview Ventures, Barbara Castellano da Panakes Partners, Yoann Bonnamour da Merieux Equity Partners e Rhiya Pau da Laerdal Million Lives Fund se uniram ao conselho de administração da CorFlow.

A Série B deve financiar o estudo fundamental MOCA II (M V O com C oFI TM System A ssessment II) cujo objetivo obter autorização do mercado americano. O ensaio será realizado nos Estados Unidos e Europa e pretende validar o sistema CoFI da CorFlow para o diagnóstico de MVO em pacientes com ataque cardíaco, imediatamente após a implantação do stent. Além disso, ele também deve financiar um estudo de terapia de plataforma adaptativa que avalia os efeitos do tratamento dos agentes terapêuticos administrados localmente por meio do sistema CoFI em pacientes com ataque cardíaco diagnosticados com MVO.

A MVO afeta mais da metade de todos os pacientes que sofreram um infarto agudo do miocárdio e é um indicador independente para a insuficiência cardíaca e mortalidade. Atualmente, a MVO não é rotineiramente diagnosticada e permanece, na maioria das vezes, sem tratamento, podendo levar a resultados ruins para os pacientes e contribuir para os altos custos de saúde associados às doenças cardiovasculares.

O sistema CoFI da CorFlow está em desenvolvimento para oferecer detecção oportuna, precisa e consistente da MVO enquanto os pacientes continuam no laboratório de cateterismo (cathlab) imediatamente após a expansão das artérias epicárdicas maiores com um stent. Exclusivamente, a tecnologia foi desenvolvida para também possibilitar a administração localizada de agentes terapêuticos na microvasculatura após o diagnóstico da MVO. O CoFI também se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho padrão com a utilização do cateter-guia e acesso por fio existentes.

"Estamos muito entusiasmados por termos concluído esta rodada significativa de financiamento com o apoio de um consórcio global de alto nível de investidores em tecnologia médica", comentou Paul Mead, presidente e diretor-executivo da CorFlow. "Dados recentes de mais de 70 pacientes em nosso MOCA I, o primeiro em ensaio em humanos, e de nosso extenso programa pré-clínico, apoiam a nossa confiança coletiva de que é possível melhorar os resultados em pacientes que sofrem ataques cardíacos, especificamente aqueles pacientes cuja doença microvascular não é diagnosticada e tratada atualmente. Agora há evidências impressionantes de que as condições microvasculares são uma causa fundamental significativa dos resultados adversos em pacientes com ataque cardíaco e outras condições cardiovasculares. Estou muito grato que nossos novos investidores tenham conseguido perceber "para onde a bola está indo" neste campo emergente."

O ensaio MOCA II IDE foi desenvolvido para confirmar a precisão do sistema CoFI para o diagnóstico da MVO em pacientes com alto risco de ataque cardíaco. Liderado pelo principal pesquisador, o Dr. Tim Henry do Christ Hospital em Cincinnati, Ohio, o ensaio pretende recrutar centenas de pacientes submetidos a implante de stent devido a infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST (IAMCSST) e comparar a medição diagnóstica dinâmica proprietária da CoFI da MVO com a ressonância magnética cardíaca com contraste (RMC) pós-procedimento, o padrão ouro atual para a detecção da MVO. O ensaio MOCA II aproveita os aprendizados dos primeiros testes em humanos do MOCA I da empresa, realizados na Suíça, Letônia e Reino Unido.

"Há uma conscientização crescente sobre o impacto da MVO nos resultados dos pacientes após a revascularização coronária. A CorFlow tem potencial para ser a próxima inovação significativa no tratamento da doença arterial coronária, e a Broadview está muito feliz em apoiar esta equipe e tecnologia impressionantes”, afirma David Prim da Broadview Ventures.

"A tecnologia inovadora da CorFlow foi desenvolvida por médicos e para médicos e estamos entusiasmados em apoiar a missão da CorFlow de gerar dados clínicos consolidados para levar essa terapia tão necessária aos pacientes o mais rápido possível", acrescenta Barbara Castellano da Panakes Partners. "Também estamos empenhados em apoiar o campo emergente das doenças microvasculares em geral, e esta rodada de financiamento com excesso de inscrições nos oferece opções para aplicar a tecnologia de novas maneiras e em novas regiões, onde os pacientes podem se beneficiar.”

O financiamento também deve apoiar um novo ensaio de terapia de plataforma adaptativa na Europa para avaliar se a administração localizada de agentes terapêuticos na microvasculatura imediatamente após o implante do stent pode melhorar os resultados em pacientes diagnosticados com MVO. Com liderança do Dr. Giovanni Luigi De Maria (Oxford University Hospitals Trust, Reino Unido) e do Professor Colin Berry (University of Glasgow e NHS Golden Jubilee National Hospital, Reino Unido), este RCT europeu pretende avaliar os efeitos de inúmeros agentes terapêuticos com medidas clínicas e de imagem por até seis meses.

"A melhoria nos resultados para pacientes com ataque cardíaco estagnou ao longo de muitos anos e acreditamos que o diagnóstico em tempo real e a terapia direcionada para a MVO têm o potencial para salvar a vida de inúmeros pacientes no futuro", comenta Frederik Groenewegen da 415 Capital. "Há muito tempo acreditamos na tecnologia e na equipe da CorFlow e, com o apoio deste consórcio de investidores de primeira classe, agora temos a oportunidade de coletar os dados clínicos necessários para estabelecer um novo padrão de tratamento de ataque cardíaco."

Sobre a CorFlow Therapeutics: com sede em Baar, Suíça, e escritórios na Itália, foi fundada em 2016 pelo Dr. Rob Schwartz, Dr. Martin Rothman e Jon Hoem. A CorFlow aspira ser líder em soluções diagnósticas e terapêuticas para restaurar o fluxo sanguíneo microvascular saudável em qualquer parte do corpo humano onde exista uma necessidade crítica. Ao trabalhar em estreita parceria com cientistas da Universidade de Berna, ETH Zurich e do Hospital Universitário de Zurique, em uma colaboração financiada pela Agência Suíça de Inovação (Innosuisse), a CorFlow continua a explorar aplicações dentro e além do coração.

Sobre a obstrução microvascular (MVO): frequentemente descrita como a "última fronteira" no tratamento de infartos agudos do miocárdio, a MVO se caracteriza pela ocorrência de obstruções nas artérias coronarianas microvasculares, que podem variar em tamanho até a circunferência de um fio de cabelo humano. Pesquisas anteriores identificaram que a MVO é um dos indicadores prognósticos mais poderosos para resultados adversos futuros - para cada aumento de 1% na MVO, há um aumento correspondente de 14% no risco de mortalidade em um ano e um aumento de 8% na hospitalização devidoàinsuficiência cardíaca.

