Em livro, Zeppa ensina a transformar ideias em ações

O empresário Marcio Zeppelini condensou, no livro "A Magia de #FazerAcontecer" [276 páginas; R$ 79,90], mais de 30 anos de experiência em transformar ideias em ações concretas, seja no mundo corporativo, ou no Terceiro Setor.

Dividida em quatro partes – Sonho, Alma, Meta e Prêmio –, a obra conduz o leitor por uma jornada de autoconhecimento e realização. O conteúdo explora temas como a importância de sonhar grande, o engajamento em projetos, o planejamento estratégico, a superação de obstáculos e a liderança colaborativa, oferecendo ferramentas práticas para transformar sonhos em realidade.

“A dificuldade de executar ideias é uma realidade que todos inevitavelmente vão enfrentar em algum momento da vida”, argumenta Zeppa, destacando que escreveu o livro pensando em pessoas que atuam em gestão, trabalham de forma autônoma, estudantes, empreendedores e profissionais de qualquer área. “A Magia de #FazerAcontecer é um convite para que cada leitor descubra e explore esse poder interior”, afirma.

Com prefácio do advogado e empreendedor social Ricardo Monello, sócio-fundador da Audisa Auditores, o livro conta ainda com uma contribuição textual da jornalista e diretora-executiva da Rede Filantropia, Thaís Iannarelli, que aborda a aplicabilidade das lições compartilhadas na obra.

O autor tem uma agenda fechada para a realização de palestras, onde aproveitará a oportunidade para autografar o livro das pessoas interessadas em adquiri-lo – 19/09 (Buenos Aires, ARG); 24/09 (Salvador, BA); 26/09 (Concórdia, SC); 1º e 02/10 (Brasília, DF); 03 e 07/10 (São Paulo, SP); 27 e 28/11 (Vitória, ES); 10/12 (Recife, PE) e 28 e 29/01/2025 (São Paulo, SP).

"A Magia de #FazerAcontecer" pode ser adquirido nas principais livrarias e no site www.zeppa.com.br.

Sobre o autor

Marcio Zeppelini, mais conhecido como Zeppa, é empresário, empreendedor social e palestrante. Há mais de 30 anos montou seu primeiro negócio e não parou mais de #FazerAcontecer. Liderou a organização de mais de 2 mil eventos como CEO da Rede Filantropia e, como diretor-executivo da Zeppelini Editorial, é responsável por mais de 200 mil páginas de artigos técnicos e científicos publicados.

