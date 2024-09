CHONGQING, China, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O 19th China International Mountain Outdoor Sports Open (Chongqing Wulong) começou no dia 7 de setembro no distrito de Wulong, no município de Chongqing, sudoeste da China, de acordo com o Governo Popular do distrito de Wulong, um dos organizadores do evento.



O evento de quatro dias atraiu um total de 47 equipes de mais de 12 países e regiões, incluindo Nova Zelândia, França, etc.

Desde a sua criação em 2003, o China International Mountain Outdoor Sports Open foi realizado dezoito vezes. Como evento esportivo internacional de montanha de nível A, tornou-se uma das corridas off-road mais influentes, maiores e de mais alto nível do mundo.

Em julho deste ano, o evento foi selecionado como um dos dez principais projetos de turismo esportivo da China em 2024 pela Administração Geral do Esporte e pelo Ministério da Cultura e Turismo.

O concurso abrange uma distância total de aproximadamente 241,4 quilômetros, divididos em quatro etapas. O design da rota é uma combinação de montanha e água, mostrando a bela paisagem natural de Chongqing, ao mesmo tempo em que conecta os recursos ao ar livre exclusivos da montanha e os destaques da indústria esportiva de Wulong.

Wulong foi classificado como patrimônio natural mundial e principal destino de turismo rural, uma atração turística nacional 5A, um resort de turismo nacional, uma área de demonstração nacional para promover o turismo e o desenvolvimento ecológico em toda a região e um modelo inovador de prática do conceito de "montanhas exuberantes e águas cristalinas são ativos inestimáveis".

Além disso, recebeu 10 homenagens em áreas como esportes ao ar livre, mountain quest e marketing esportivo.

Nos últimos anos, Chongqing tem promovido a integração do esporte com outras indústrias e explorado o modelo de desenvolvimento com a combinação do turismo e do esporte. Ela expandiu ativamente as diversas formas de turismo esportivo.

O Distrito de Wulong, contando com eventos de marca de alto nível, está promovendo a terceira grande reforma da indústria do turismo da região liderada pela internacionalização. A organização de eventos esportivos de alto nível está se tornando um propulsor importante para atualizar a cadeia da indústria esportiva local.

Os organizadores do evento disseram que estão comprometidos em manter uma posição profissional, padrões rigorosos e serviços atenciosos para garantir uma competição bem-sucedida.

Para o futuro, o Distrito de Wulong se esforçará para tornar esta competição uma marca de renome mundial para o turismo em Wulong e estabelecê-la como um evento de longa data em esportes internacionais de montanha ao ar livre.

