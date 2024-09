Plataforma da Jovens Gênios une educação e tecnologia

Fundada em 2018, a Jovens Gênios é uma empresa de educação e tecnologia que tem, como um dos seus objetivos, promover a transformação digital do ambiente escolar. Para isso, é utilizada uma plataforma de aprendizado gamificada, de inteligência artificial e laboratórios de tecnologia com o propósito de incentivar os alunos a pensarem em soluções inovadoras focadas em problemas reais.

A empresa já levou suas soluções para mais de 300 mil alunos desde que foi criada, tendo sido recomendada por mais de 700 instituições de ensino parceiras. João Pereira é diretor de uma escola que implementou o programa Jovens Gênios e defende a importância de iniciativas que vão além do método de ensino tradicional.

"Acredito que programas inovadores são fundamentais para preparar nossos jovens para o futuro. Eles não apenas aprendem conteúdos acadêmicos, mas também desenvolvem habilidades essenciais para a vida”, afirma Pereira.

Entre os aprendizados que se propõem a ir além do conteúdo acadêmico, estão inclusas habilidades interpessoais como trabalho em equipe, construção de mentalidade de crescimento e busca por soluções inovadoras, de acordo com o diretor da Jovens Gênios.

Como funciona a plataforma da Jovens Gênios

A Jovens Gênios usa a Teoria de Resposta ao Item (TRI) juntamente com algoritmos de IA para identificar o nível de cada aluno em diferentes habilidades e campos de conhecimento. A TRI é a mesma metodologia usada, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



No caso dessa prova, a nota final considera o peso de cada questão (que varia conforme a sua dificuldade) e também a evolução do candidato na resolução das questões, como explica uma publicação do Governo Federal.



De acordo com o diretor da Jovens Gênios, unir a TRI à IA permite compreender não somente o que o estudante já sabe, mas também em que pontos ele pode melhorar. A partir daí, a plataforma oferece recomendações de tópicos e atividades adaptadas ao aluno.

A empresa afirma ainda que identifica quando é o momento certo para o estudante avançar em tópicos mais complexos, evitando que ele vá para um determinado conteúdo sem estar devidamente preparado.

“Cada estudante recebe uma jornada educacional personalizada, buscando garantir que seu potencial seja alcançado e superado. Esse é o poder da educação aliado à tecnologia”, explica Bernard Caffé, CEO da Jovens Gênios.



Bernard acrescenta que a empresa utiliza a teoria pedagógica do psicólogo bielorrusso Lev Vygotsky, conhecida como Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). “Ela é fundamental na metodologia da Jovens Gênios. O objetivo é manter cada aluno exatamente nessa zona: um ponto onde o conteúdo não é tão simples a ponto de ser monótono, nem tão desafiador a ponto de causar frustração”, diz ele.

Outro pilar da empresa é a gamificação, metodologia que consiste em aplicar estratégias de jogos para o dia a dia. Isto é, trazer um tom de desafio às atividades propostas de forma a estimular o engajamento dos mais jovens — com direito até mesmo a uso de memes quando os estudantes acertam uma questão.

A participação dos professores de cada escola também é descrita como essencial para o processo.



“Os docentes podem criar atividades com alguns cliques, usando o nosso banco com mais de 100 mil questões de correção automática e 100% alinhadas à BNCC [Base Nacional Comum Curricular]. Depois que os alunos fazem as atividades, os professores recebem dados da turma por tema trabalhado, por habilidade da BNCC e por estudante”, finaliza Bernard Caffé.

Para saber mais, basta acessar: https://www.jovensgenios.com/