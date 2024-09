Conceito A na Uerj aumenta confiança para segunda fase

Com mais de 70 anos de tradição e um corpo docente qualificado, o vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) é um dos mais concorridos do país. A conquista do tão sonhado Conceito A no exame de qualificação tem sido motivo de confiança para os estudantes que se preparam para enfrentar a segunda e última fase, agora com maior segurança e determinação.

Entre os alunos que se destacaram, Maria Luísa, do Elite Rede de Ensino, afirmou que a nota A a deixou mais confiante para a segunda fase, e compartilhou suas expectativas:

"Sinto que estou progredindo no meu aprendizado. As questões e os materiais trazidos pelos professores, bem como o suporte de tirar dúvidas e de correção de redações, têm sido muito importantes nessa etapa. Além disso, os simulados discursivos de biologia com questões inéditas têm contribuído muito nesse período", compartilhou.

Maria é medalhista em Olimpíadas Científicas - competições acadêmicas para estudantes que buscam estudar mais determinadas disciplinas e se conectar com suas aplicações no cotidiano - e quer cursar Medicina na Uerj. Segundo a estudante, o auxílio dos professores e dos tutores, bem como um espaço dedicado aos estudos, são fatores essenciais para sua preparação.

“A maior dificuldade no preparo está no manejo entre a quantidade de conteúdos a estudar e o tempo, além da insegurança e do estresse comuns nesse período. Ter redes de apoio bem consolidadas dentro e fora do Elite com certeza tem sido muito importante para minha saúde mental. A compreensão e o carinho de amigos que vivem a mesma rotina, assim como de familiares, amenizam o estresse e a ansiedade de forma imensurável”, completou.

O Grupo Salta Educação, reconhecido no Rio de Janeiro pelas redes de escolas Pensi, pH e, também o Elite, obteve um desempenho notável na primeira etapa do vestibular da Uerj. No Pensi, 549 alunos alcançaram a nota máxima, seguidos por 495 no Colégio pH e 210 no Elite. Ao todo, 1.254 alunos das instituições do Grupo no Rio conquistaram o Conceito A, que representa um acerto superior a 70% na prova. No ano passado, apenas 13% do total de aprovados na Uerj obtiveram conceitos A, indicando o nível de excelência exigido na prova.

Bernardo Tarré é outro exemplo de aluno Conceito A, que deseja ingressar em Medicina, curso mais concorrido da Uerj. O aluno do Colégio pH segue à risca a metodologia que aplica em seus estudos: ele faz planilhas, grade de horários, e realiza simulados semanalmente, para manter o foco e o comprometimento, segundo ele. Suas maiores dificuldades? O estresse, o sono e o cansaço.

“Fora as apostilas e os professores, todo o ambiente – coordenação junto aos inspetores e aos meus colegas – contribuíram para que todo esse processo exaustivo não fosse algo maçante. Facilmente aponto a Matemática como a mais importante para a minha jornada até essa nota. Vejo muito a lógica existente por trás dessa disciplina como norteadora de todo meu processo de aprendizagem e de aplicação do conhecimento”, compartilhou Tarré.

O professor Natan Azevedo, especializado em Literatura Brasileira pelo Instituto Federal Fluminense (IFF), enfatiza a importância de uma preparação focada e abrangente. "Estamos sempre ajustando nossos métodos para atender às exigências dos vestibulares mais competitivos, garantindo que nossos alunos estejam bem preparados", explica.

“A Uerj propõe questões que vão além do trivial em todos os aspectos. 'Quincas Borba', que compõe a famosa tríade de Machado de Assis, é uma obra de grande relevância no Realismo do Brasil, destacando-se pela ironia mordaz e a crítica social, temáticas que certamente serão muito bem exploradas pela banca. É de suma importância lembrar a exploração da voz narrativa, tipicamente da linguagem machadiana, em que o narrador, mesmo não pertencendo ao corpo de personagens, relata de maneira intrusa os eventos, desconstruindo de forma lúdica a sequência dos fatos. Não menos importante, o vestibulando deve estar atento aos tópicos como o 'Humanitismo', a ambição, a decadência, o questionamento (da moralidade e da natureza humana) e a ilusão de status social.”, finaliza Natan.

Conhecida pelo seu vestibular próprio, a Uerj é uma das universidades mais concorridas do estado, oferecendo cursos de alta demanda como Medicina, Direito e Desenho Industrial. Foi eleita a 13ª melhor universidade do Brasil e a 2ª do Rio de Janeiro pelo ranking da Center for World University Rankings (CWUR) de 2024, publicado em 13 de maio no site oficial do instituto. A próxima etapa do vestibular está marcada para o dia 8 de setembro, com a leitura obrigatória de "Quincas Borba", de Machado de Assis, como parte do conteúdo exigido.

Desde 2023, o vestibular da Uerj voltou a ser aplicado no modelo tradicional, com dois exames de qualificação e um exame discursivo. O Departamento de Seleção Acadêmica da Uerj (DSEA) informou que a mudança marca o retorno ao formato utilizado antes da pandemia da Covid-19. Anualmente, a Uerj oferece cerca de 6.500 vagas em 76 cursos distribuídos pela capital e as cidades de Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende e Cabo Frio.

Mais informações disponíveis no site do Vestibular Uerj.

Agenda com as principais datas do vestibular 2025 da Uerj:

2º Exame de Qualificação

Inscrições: 15 de julho a 5 de agosto

Pagamento da taxa: até 6 de agosto

Regularização do pagamento da taxa de inscrição: 16 de julho a 8 de agosto

Solicitação de inclusão do nome social: 16 de julho a 7 de agosto

Solicitação de atendimento especial para a realização da prova: 16 de julho a 7 de agosto

Emissão do cartão de confirmação de inscrição e retificação de dados: 26 a 28 de agosto

Prova: 8 de setembro

Gabarito oficial: 8 de setembro

Resultado: 13 de setembro

