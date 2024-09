Morpheus e Endolift são capazes de melhorar face e corpo

O Morpheus é um procedimento estético que virou uma tendência entre famosas. Além dele, o Endolift, segundo estudo, também é capaz de melhorar o contorno facial e corporal. Ambos procedimentos podem combater flacidez, gordura localizada, redução de papada e melhorar o aspecto corporal de maneira pouco invasiva, sem precisar de cirurgia. Diversas aplicações das técnicas demonstram resultados que atendem expectativas e necessidades corporais e faciais.

De acordo com O Globo, o Morpheus é um procedimento que tem como foco combater a flacidez de uma forma minimamente invasiva. O aparelho tem microagulhas revestidas de ouro que, em contato com a pele, produzem colágeno, reduz linhas finas e melhora o tônus e toda a textura da derme. O tratamento tem a duração de uma a duas semanas, dependendo da flacidez da pele do paciente.

Ainda conforme a publicação, Ana Paula Genaro, proprietária da clínica Life Santana Estética Avançada, esclarece que a sessão é feita uma vez por mês. Sendo que o paciente já vê uma melhora significativa da pele a partir de 15 dias. O procedimento é realizado tanto com anestesia tópica quanto anestésico injetável. Dependendo da tolerância de dor do paciente, o Morpheus pode ser aplicado até mesmo sem anestesia injetável. Existem dois tipos de ponteiras no Morpheus: a facial, que atinge até 3 milímetros, e a corporal que, alcança até 7 milímetros.

Pós-tratamento

Na matéria do O Globo, é possível verificar que o pós-tratamento é simples. É necessário suspender o uso de hidratantes e cremes na região. O uso de cosméticos é de apenas protetor solar e de um hidratante específico indicado depois da sessão. Deve-se evitar o sol durante 15 ou até 20 dias, enquanto as marquinhas do procedimento estiverem na pele.

Endolift

De acordo com estudo publicado no Wiley Online Library, o Endolift pode ser eficiente em casos de redução de gordura, na circunferência dos braços e abaixo do abdômen.

No estudo houve a participação de dez pacientes com excesso de gordura nos braços e abaixo do abdômen. Chegou-se à conclusão de que o Endolift pode ser uma boa alternativa aos procedimentos cirúrgicos que visam reduzir gordura corporal, pois o tratamento a laser demonstrou eficácia, segurança, tempo mínimo de recuperação, baixo custo e não exige anestesia geral.

Em outro estudo, o Endolift demonstrou eficácia no tratamento de rugas na testa e linhas de expressão. Na avaliação, houve um total de 9 pacientes com rugas na testa e linhas de expressão. Os resultados foram investigados usando avaliação biométrica, clínica e fotográfica. Dessa maneira, a conclusão do médico e as respostas de satisfação dos pacientes foram registradas. Segundo os resultados biométricos, a espessura e a elasticidade da pele aumentam significativamente após o tratamento com o Endolift.

