A Divisão Biomédica da PHC Corporation (sede: Chiyoda-ku, Tóquio, presidente: Nobuaki Nakamura; denominada aqui Divisão Biomédica) anunciou hoje o lançamento comercial do LiCellMo, um analisador metabólico de células vivas que permite aos pesquisadores visualizar mudanças metabólicas(*1) em culturas de células, fornecendo um quadro mais completo da atividade celular para uso em pesquisas de terapias celulares e genéticas (CGT). O LiCellMo utiliza a tecnologia de monitoramento In-Line de alta precisão(*2), de propriedade da PHC, que permite a medição contínua de metabólitos celulares no meio de cultura sem a necessidade de interromper o experimento para coleta de amostras. O LiCellMo será lançado no Japão em setembro, seguido por um lançamento em outras regiões selecionadas em outubro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240903194857/pt/

Esquerda: Controlador (MLC-AC0-P*) / Direita: Detector (MLC-AD240A-P*) / Fundo: Módulo sensor (MLC-AS240A-PW) (Gráfico: Business Wire)

À medida que a CGT ganha reconhecimento como uma abordagem de tratamento promissora para doenças anteriormente difíceis de tratar, a pesquisa e o desenvolvimento de produtos CGT, como a terapia CAR-T(*3) para o tratamento do câncer, estão progredindo rapidamente. O rastreamento do metabolismo celular – a série de reações que fornecem a energia necessária para sustentar a vida – é um componente essencial do desenvolvimento de processos para produtos CGT, como também para a pesquisa de células-tronco(*4), incluindo células iPS e pesquisa de imunologia do câncer. Para a produção de produtos de CGT de alta qualidade, é essencial avaliar com precisão o crescimento e a diferenciação das células e criar um ambiente ideal de cultura de células. A necessidade de uma análise precisa das alterações metabólicas é especialmente importante para apoiar processos como a transição de técnicas de cultura de células 2D(*5) para métodos mais complexos de cultura de células 3D, incluindo organoides(*6).

Os métodos convencionais para avaliar o metabolismo celular exigem que os pesquisadores retirem amostras periódicas do meio de cultura, o que dificulta o monitoramento das mudanças nas condições celulares ao longo do tempo, pois as medições geralmente resultam em pontos de dados discretos. A amostragem repetida também traz o risco de contaminação. Além disso, podem ocorrer problemas de reprodutibilidade na manipulação da cultura, já que os padrões para avaliar o estado das células dependem da habilidade e experiência do pesquisador. Por isso, os pesquisadores precisam de um método para monitorar continuamente o estado das células, baseado em indicadores de avaliação objetivos e quantitativos, sem a necessidade de amostragem repetida do meio.

O novo analisador metabólico de células vivas LiCellMo supera esses desafios encontrados durante a pesquisa e contribui para a aplicação prática acelerada de novas modalidades de tratamento. O LiCellMo fornece dados medidos continuamente sobre as principais vias metabólicas celulares, dando aos pesquisadores uma imagem precisa das mudanças anteriormente não observáveis no estado das células ao longo do tempo. Ao fornecer dados metabólicos contínuos e precisos, o LiCellMo permitirá que os pesquisadores tomem decisões mais informadas. Isso ajudará a contribuir para novas descobertas de pesquisa e avanços importantes em terapias. Além disso, o LiCellMo pode ser facilmente instalado em uma incubadora de CO 2 existente em um laboratório, sem alterações no ambiente de cultura habitual, e o módulo do sensor será o único consumível de propriedade da PHC necessário para o uso. Como resultado, ele oferece aos pesquisadores uma solução flexível para os desafios enfrentados nos métodos convencionais de cultura de células.

Benefícios do produto Visualização em tempo real das alterações no metabolismo celular por meio do monitoramento contínuo de glicose e lactato usando sensores In-Line exclusivos

As concentrações de glicose e lactato no meio são medidas continuamente pelos sensores In-Line e podem ser analisadas com base na taxa de alteração. Isso permite que os pesquisadores visualizem mudanças anteriormente não observáveis nas células ao longo do tempo, fornecendo uma imagem mais clara da atividade celular. Com a medição do ambiente de cultura sem amostragem repetida, o risco de contaminação é reduzido e as células podem ficar imediatamente disponíveis para avaliações adicionais.

As concentrações de glicose e lactato no meio são medidas continuamente pelos sensores In-Line e podem ser analisadas com base na taxa de alteração. Isso permite que os pesquisadores visualizem mudanças anteriormente não observáveis nas células ao longo do tempo, fornecendo uma imagem mais clara da atividade celular. Com a medição do ambiente de cultura sem amostragem repetida, o risco de contaminação é reduzido e as células podem ficar imediatamente disponíveis para avaliações adicionais. Uso de ambiente de cultura e meio de cultura preferidos e placas padrão de 24 poços

O LiCellMo foi projetado para caber dentro de uma incubadora de CO 2 existente em um laboratório e para ser usado em ambientes de cultura de células padrão. Os pesquisadores podem usar equipamentos de cultura de células de uso geral, como placas de 24 poços e meios de cultura, permitindo que a análise seja realizada nas condições de cultura preferidas do laboratório.

O LiCellMo foi projetado para caber dentro de uma incubadora de CO existente em um laboratório e para ser usado em ambientes de cultura de células padrão. Os pesquisadores podem usar equipamentos de cultura de células de uso geral, como placas de 24 poços e meios de cultura, permitindo que a análise seja realizada nas condições de cultura preferidas do laboratório. Avaliação direta da glicólise, uma das principais vias metabólicas da energia celular, com base em alterações nas concentrações de glicose e lactato

A glicólise é uma via bioquímica na qual as células do corpo geram energia por meio do consumo de glicose e da produção de lactato. O LiCellMo mede continuamente esses dois indicadores de metabolismo para avaliar diretamente as alterações na via glicolítica. Esse recurso permite que os pesquisadores avaliem como os medicamentos e as diferentes condições de cultura influenciam as células e observem as mudanças no estado de cada célula ao longo do tempo, oferecendo uma compreensão mais profunda de seu perfil metabólico.

O LiCellMo tem sido utilizado globalmente em testes beta em diversos institutos de pesquisa e empresas farmacêuticas desde 2023. Um dos testadores beta foi Masaki Kimura, pesquisador associado no laboratório liderado por Takanori Takebe, professor associado do Departamento de Pediatria da Universidade de Cincinnati, diretor de Inovação Comercial no Centro de Medicina com Células-Tronco e Organoides (CuSTOM), e especialista na produção de organoides hepáticos a partir de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) na Divisão de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição do Centro Médico Infantil de Cincinnati, em Cincinnati, Ohio, EUA. Kimura afirmou: “O desafio das medições metabólicas convencionais em culturas celulares é que as diferenças em cada ponto de tempo são tão grandes que é difícil detectar as mudanças dinâmicas no metabolismo”. O uso do LiCellMo permitiu que sua equipe coletasse informações muito mais detalhadas dos organoides hepáticos que haviam criado, algo que anteriormente não era possível.

Chikara Takauo, diretor da PHC Corporation e chefe da Divisão Biomédica, disse: “Estou muito satisfeito com o lançamento do LiCellMo. A tecnologia de monitoramento em linha apresentada nesse analisador metabólico de células vivas é uma tecnologia proprietária recém-desenvolvida, baseada na tecnologia central do sensor de glicose no sangue, o principal produto desenvolvido pela IVD. Isso demonstra a sinergia entre a Divisão Biomédica e a Divisão IVD. Acreditamos que isso dará aos pesquisadores a oportunidade de obter novos conhecimentos sem precedentes sobre o metabolismo celular nos campos da imunologia do câncer e da pesquisa com células-tronco, como também no processo de fabricação de novos tratamentos nesses campos. Com o lançamento do LiCellMo, pretendemos contribuir para a evolução das modalidades, acelerando a criação de soluções inovadoras para os desafios de QCD (qualidade, custo e entrega) no processo de fabricação de produtos CGT, avançando em direçãoàrápida disseminação do CGT”.

Notas

(*1) Uma série de reações bioquímicas em células cultivadas que produzem a energia necessária para as funções celulares e a sobrevivência.

(*2) Uma tecnologia que permite a medição contínua de metabólitos celulares em meio de cultura sem a necessidade de amostragem, obtida pela manutenção de imersão constante no meio.

(*3) Um tratamento para cânceres refratários que são difíceis de destruir completamente apenas com a resposta imunológica natural do corpo. Esse tratamento envolve a coleta das células T do paciente, modificando-as geneticamente para produzir uma proteína especializada chamada receptor de antígeno quimérico (CAR) e, em seguida, reintroduzindo essas células CAR-T no paciente.

(*4) A pesquisa se concentrou em células com a capacidade de se dividir e produzir células idênticas, como também de se diferenciar em outros tipos de células.

(*5) Métodos de cultura de células em uma superfície plana, em que as células aderem ao fundo de um recipiente de plástico, como um prato ou frasco de cultura.

(*6) Métodos de cultura de células em estruturas 3D, em que as células crescem em um substrato 3D que imita os ambientes naturais dos tecidos.

Sobre a Divisão Biomédica da PHC Corporation

Fundada em 1969, a PHC Corporation é uma subsidiária japonesa da PHC Holdings Corporation (TÓQUIO:6523), uma empresa global de saúde que desenvolve, fabrica, vende e presta serviços em soluções para gestão do diabetes, soluções de saúde, ciências da vida e diagnósticos. A Divisão Biomédica apoia a indústria de ciências da vida, ajudando pesquisadores e prestadores de serviços de saúde em cerca de 110 países e regiões com seus laboratórios e equipamentos, incluindo incubadoras de CO 2 e freezers de temperatura ultrabaixa.

www.phchd.com/global/phc

Sobre a PHC Holdings Corporation

A PHC Holdings Corporation (TÓQUIO:6523) é uma empresa global de saúde com a missão de contribuir para a saúde da sociedade por meio de soluções de saúde que têm um impacto positivo e melhoram a vida das pessoas. Suas subsidiárias incluem PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Epredia Holdings Ltd., LSI Medience Corporation, Wemex Corporation e Mediford Corporation. Juntas, essas empresas desenvolvem, fabricam, vendem e prestam serviços em soluções de gerenciamento de diabetes, soluções de saúde, diagnósticos e ciências da vida. As vendas líquidas consolidadas no ano fiscal de 2023 foram de JPY 353,9 bilhões, com distribuição global de produtos e serviços em mais de 125 países e regiões. O termo PHC Group refere-se coletivamenteàPHC Holdings Corporation e suas subsidiárias.

www.phchd.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240903194857/pt/

Contato para Produtos e Serviços:

Masayo Okada

Departamento de Marketing, Divisão Biomédica

PHC Corporation

E-mail: masayo.okada@phchd.com

Contato para Relações com Investidores (RI) e Mídia:

Hiroko Arai

Departamento de Relações com Investidores e Comunicações Corporativas

PHC Holdings Corporation

Tel.: +81-3-6778-5311

E-mail: phc-pr@gg.phchd.com