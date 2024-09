A Fosfor anunciou hoje a disponibilidade geral (GA) de seu Fosfor Decision Cloud, uma plataforma integrada ao Snowflake que unifica os componentes da pilha de dados moderna em uma pilha de decisão moderna, desenvolvida para simplificar a IA e ampliar os resultados de negócios. Esta plataforma robusta e abrangente de dados para decisões chega ao mercado com a integração do Snowflake Partner Connect, validação do Snowflake Technology Ready e integrações habilitadas para IA.

A versão da GA tem como base o sucesso e a adoção da versão de visualização privada lançada em fevereiro, que acrescenta a:

Integração do Snowflake Partner Connect que permite aos usuários se inscreverem de maneira fácil, rápida e segura em uma avaliação gratuita do Fosfor diretamente de suas contas Snowflake, tornando os recursos de melhoria de resultados de negócios do Fosfor prontamente disponíveis para todos os clientes da Snowflake.

que permite aos usuários se inscreverem de maneira fácil, rápida e segura em uma avaliação gratuita do Fosfor diretamente de suas contas Snowflake, tornando os recursos de melhoria de resultados de negócios do Fosfor prontamente disponíveis para todos os clientes da Snowflake. Validação do Snowflake Technology Ready que oferece aos usuários a confiança que vem com a validação técnica de terceiros para confirmar que as integrações do Snowflake do Fosfor estão otimizadas com ênfase nas melhores práticas funcionais e de desempenho.

que oferece aos usuários a confiança que vem com a validação técnica de terceiros para confirmar que as integrações do Snowflake do Fosfor estão otimizadas com ênfase nas melhores práticas funcionais e de desempenho. Integração com os recursos de IA mais recentes do Snowflake que permite aos usuários otimizarem e simplificarem sua jornada de IA executando a IA diretamente onde seus dados já estão seguros e controlados. Isto é possível ao se aproveitar o Snowpark Container Services para suporte ao ciclo de vida de ML e o Snowflake Cortex AI para a criação de aplicativos GenAI.

O lançamento da GA fortalece o compromisso da Fosfor com a Snowflake como seu parceiro de dados e plataforma de IA.

“A disponibilidade geral do Fosfor Decision Cloud representa o auge de nossa jornada de vários anos para simplificar a IA com a plataforma de Inteligência de Decisão mais abrangente”, disse Debasis Satpathy, diretor de negócios da Fosfor. “Esta versão oferece recursos que expandem a adequação da FDC para uma lista crescente de setores da indústria e fortalece ainda mais a nossa parceria com a Snowflake, tudo isso em um produto estável, robusto e de nível empresarial.”

“Empresas de todos os setores buscam maneiras de obter retorno mais rápido sobre seus investimentos em dados e tecnologia”, disse Tarik Dwiek, chefe de alianças tecnológicas da Snowflake. “A combinação altamente integrada do Fosfor Decision Cloud e do Snowflake AI Data Cloud proporciona a aceleração procurada pelos clientes que buscam extrair informações valiosas de seus dados.”

A versão GA do Fosfor Decision Cloud já está disponível. Saiba mais em www.fosfor.com.

Sobre a Fosfor

A Fosfor Decision Cloud é uma estrutura conectada que unifica e amplifica o valor prometido pelo moderno ecossistema de dados, composto por infraestrutura, dados e nuvens de aplicativos. A Fosfor permite que as organizações selecionem dados de modo eficaz, gerem percepções impactantes e formulem decisões eficazes para cumprir a promessa há muito almejada de dados e IA: resultados de negócios ideais. A Fosfor é parte da LTIMindtree, uma empresa internacional de consultoria tecnológica e soluções digitais. Para mais informação, acesse www.fosfor.com.

