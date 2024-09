Cuidados necessários para manter um sorriso jovem

O envelhecimento é um processo natural que afeta todo o corpo, inclusive a saúde bucal. Com o passar dos anos, o desgaste dental, a perda de dentes e alterações na coloração do esmalte tornam-se mais frequentes, impactando diretamente a aparência do sorriso. No entanto, a odontologia estética oferece soluções específicas para pacientes mais velhos, ajudando-os a recuperar a jovialidade e a confiança em seu sorriso.

Com o envelhecimento, os dentes podem ficar mais curtos devido ao desgaste e as gengivas podem retrair, criando uma aparência envelhecida. Técnicas como facetas dentárias, coroas de porcelana e clareamento dental são algumas das opções disponíveis para devolver a harmonia e o brilho ao sorriso. "Esses tratamentos podem reverter os sinais visíveis do tempo, restaurando a aparência de dentes saudáveis e jovens", explica o mestre e especialista em implantodontia, Dr. Paulo Coelho Andrade.

A mais recente Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE em 2019, revela que 96% das pessoas entre 18 e 29 anos escovam os dentes pelo menos duas vezes ao dia. Entretanto, entre aqueles acima dos 60 anos, esse percentual cai para 86%. Além da redução dos cuidados bucais, outros fatores também podem levar ao surgimento de problemas na boca. Outro dado importante, divulgado dessa vez pela pesquisa SB Brasil 2020, aponta que 31,7% das pessoas com 60 anos ou mais estão sem todos os dentes, e 72% delas utilizam próteses.

Dr. Paulo Coelho Andrade destaca que, com o passar dos anos, a gengiva tende a se tornar mais fina e retraída, tornando-se suscetível a ferimentos durante a mastigação e a escovação. Além disso, outro ponto a se considerar é a elevada frequência de uso de medicamentos a partir dos 60 anos. “Medicamentos como corticóides, antidepressivos, anti-hipertensivos, diuréticos, anticoagulantes e anticonvulsivantes reduzem a produção de saliva, que é essencial para a proteção contra cáries e outras doenças”, ressalta o mestre e especialista em implantodontia.

O desgaste dental e a perda óssea são uns dos problemas mais comuns entre pacientes mais velhos. Bruxismo, mastigação inadequada e o uso de próteses desgastadas podem agravar essas condições. A correção do desgaste dental pode ser feita através de restaurações em resina composta ou coroas de porcelana, evitando a perda óssea severa e devolvendo a forma e a função dos dentes. "A correção de desgastes evita problemas maiores, como dores nas articulações temporomandibulares (ATM), perdas ósseas severas e perda de dentes", destaca Dr. Paulo Coelho Andrade.

Odontologia estética em favor dos idosos

A perda dentária é um desafio enfrentado por muitos idosos. Felizmente, as opções de substituição de dentes evoluíram significativamente, e implantes dentários são hoje considerados uma das melhores alternativas. Além de devolver a funcionalidade à mastigação, os implantes proporcionam uma aparência natural e duradoura. "Os implantes não apenas restauram o sorriso, mas também ajudam a preservar a estrutura óssea", acrescenta o mestre e especialista.

A odontologia estética tem evoluído para atender as necessidades específicas de pacientes de todas as idades. Para os idosos, esses tratamentos são fundamentais não apenas para melhorar a estética, mas também para garantir a saúde bucal e o bem-estar. Cuidar do sorriso é uma forma de preservar a juventude e a qualidade de vida.

