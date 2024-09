Fred Kyrillos vence a etapa de Campinas do Arena Freestyle

A terceira etapa do Arena Freestyle Show reuniu milhares de pessoas nas arquibancadas do Parque Ecológico de Campinas para uma noite bastante especial para o atual campeão e líder da competição de manobras, Fred Kyrillos. Levando a maior nota nas três rodadas eliminatórias, ele mais uma vez saiu como vencedor da noite e encaminhou a conquista de mais um título da competição.

No total, sete pilotos participaram da disputa realizada em rodadas eliminatórias com seis saltos para cada competidor. Neste cenário, Fred Kyrillos e Marcelo Simões se classificaram para a grande final e depois de uma disputa equilibrada, o resultado apontou para Kyrillos como o vencedor da noite e agora, líder da competição que só tem mais uma etapa, no dia 22 de setembro, em Botucatu, interior de São Paulo.

Na final, dois velhos companheiros na disputa. “Há muitos anos eu disputo com toda essa galera e com o Marcelo. Ele é um piloto de extrema qualidade, que não comete erros e que só engrandece minha conquista. Estar entre amigos levando a bandeira do freestyle cada vez mais longe é o que faz tudo valer a pena”, comentou o Kyrillos.

Como sempre acontece, os ingressos do Arena Freestyle foram parte de uma ação social que arrecadou mais de três mil litros de leite que foram encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade de Campinas e serão repassados para as entidades conveniadas.

Com a vitória deste sábado, Fred chegou aos 40 pontos e se garante como favorito na conquista do título que será definido na próxima etapa que acontece em Botucatu, interior de São Paulo no dia 22 de setembro.

Website: https://www.instagram.com/arenafreestyleshow